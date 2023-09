An greu în domeniul imobiliarelor. Dezvoltatorii au vândut mai puține locuințe față de anii trecuți

A fost un an greu pentru dezvoltatorii imobiliari care au vândut mai puține locuințe față de anii trecuți.

Cererea a scăzut în special din cauza dobânzilor mari la creditele imobiliare. La un târg de profil organizat la Palatul Parlamentului constructorii au reduceri și de câteva mii de euro.

Potrivit ANCPI, în primele opt luni ale acestui an au fost vândute cu peste 65.000 de locuințe mai puține față de aceeași perioadă din 2022. Ca să nu rămână cu casele sau apartamentele nevândute, dezvoltatorii sunt dispuși să negocieze mult mai mult față de anii trecuți și să lase din prețul final.

Oferte atractive

De pildă, la Târgul Național de Imobiliare din Capitală dezvoltatorii le oferă discounturi de mii de euro clienților care vor să cumpere o locuință.

Livia Popescu, managerul unui complex: „Am lansat două proiecte într-un an în care lucrurile nu se mișcă la fel de repede cum se mișcau în anii trecuți. Am observat o schimbare a temperamentului și a comportamentului clienților și anume că sunt dispuși că achiziționeze doar cu condiția să negocieze mai mult”.

Vladimir Sârbu, directorul general al unui complex: „Devine mai greu pentru clienți să se finanțeze și atunci perioada de vânzare a caselor este mai lungă decât anul anterior”.

Eduard Babotă, broker de credite: „În prima parte a acestui an am putut observa o diminuare a cererilor pentru achizițiile de imobile luate prin credit, dar ulterior, în a doua parte a acestui an, băncile au început să vină cu oferte atractive în ceea ce privește achiziția și refinanțarea creditelor, iar oamenii au prins curaj”.

Însă mulți preferă să plătească locuința cu banii jos.

Bărbat: „Căutăm un studio sau două camere. Pentru o investiție, nu de locuit. Banii cash”.

Bărbat: „M-am gândit să cumpăr ceva, o locuință mai modestă, un apartament cu două camere sau poate un studio. Prefer cu banii jos, dacă nu sunt toți banii jos, o parte credit”.

Cristina Bercea, PR managerul unui târg imobiliar: „Dezvoltatorii și agențiile imobiliare au pregătit oferte pornind de la 21.000 de euro pentru imobile noi și ajung până la 13 milioane de dolari. Vizitatorii au acces la oferte de investiții atât în țară cât și în străinătate”.

Femeie: „Am găsit în zona Unirii, în Dubai, ce am căutat am găsit. Pentru România cu banii jos că majoritatea românilor fac pentru Dubai credit”.

Târgul Național de Imobiliare va fi deschis până duminică.

