Simulare Evaluare Națională 2026 la Limba Română. Tot ce trebuie să știe elevii de clasa a VIII-a despre proba de astăzi

Elevii de clasa a VIII-a susțin prima probă din cadrul Simulării Evaluării Naționale 2026: Limba și literatura română. Iată ce presupune această zi, cum este structurat subiectul și care sunt regulile din sala de examen.

autor
Stirileprotv

Rămâneți pe stirileprotv.ro pentru a vedea subiectele, după ieșirea din săli, și baremele de corectare. Tot astăzi vedeți și care erau răspunsurile corecte ed la profesorii de la Centrul Unirea, care vor rezolva live online subiectul la Limba română.

Ce este Simularea Evaluării Naționale și de ce contează

Simularea Evaluării Naționale reprezintă unul dintre cele mai importante momente pentru elevii de clasa a VIII-a, fiind primul test real înaintea examenului care le poate influența parcursul educațional.

Testările sunt organizate la nivel național de Ministerul Educației și au rolul de a familiariza elevii cu structura subiectelor și cu condițiile reale de examen. Practic, simularea oferă o radiografie a nivelului de pregătire al fiecărui elev, identificând lacunele care mai pot fi remediate înainte de examenul oficial din vară.

Un aspect important de reținut: rezultatele obținute nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Simulare Evaluare Națională 2026, calendar oficial. Când au loc probele scrise pentru elevii din clasa a VIII-a

Calendarul Simulării Evaluării Naționale 2026

Potrivit calendarului oficial, elevii de clasa a VIII-a susțin probele scrise după următorul program: 16 martie – Simulare Evaluare Națională 2026 la Limba și literatura română, 17 martie 2026 – Simulare Evaluare Națională 2026 la Matematică, 18 martie 2026 – Simulare Evaluare Națională 2026 la Limba și literatura maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale.

Rezultatele vor fi comunicate pe 30 martie 2026, în unitățile de învățământ.

Cum se desfășoară proba de astăzi – program și reguli

Probele încep, de regulă, la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor. Aceștia pot preda lucrarea și pot părăsi sala doar după ce a trecut cel puțin o oră de la începerea probei.

Elevii nu au voie să iasă din sală cu broșura subiectelor. De reținut că în sala de examen sunt interzise telefonul mobil, căștile, smartwatch-urile și orice alt dispozitiv electronic, precum și manualele, notițele, rezumatele sau orice material scris care ar putea fi folosit la rezolvarea cerințelor.

Orice abatere de la aceste reguli este considerată fraudă sau tentativă de fraudă și atrage eliminarea din probă, cu acordarea notei 1.

Structura subiectelor la Limba română – ce îi așteaptă pe elevi

Subiectele la proba de Limba și literatura română sunt împărțite în două secțiuni principale.

Subiectul I are o pondere de 70 de puncte și este construit pe baza a două texte la prima vedere. Elevii trebuie să răspundă la cerințe variate vizând vocabularul, gramatica și analiza morfo-sintactică. Subiectul este împărțit în două părți:

Partea A cuprinde 9 cerințe legate de înțelegerea textelor și formularea unor răspunsuri argumentate, putând include și solicitări precum identificarea trăsăturilor unui text narativ.

Partea B include 8 cerințe specifice de gramatică și vocabular, care testează cunoștințele tehnice de limbă.

Subiectul al II-lea, notat cu 20 de puncte, presupune redactarea unui text de minimum 150 de cuvinte – o compunere sau un text argumentativ, cu temă legată de unul dintre textele din Subiectul I. Prima componentă (6 puncte) solicită o formulare scurtă de aproximativ 30 de cuvinte, iar a doua componentă (14 puncte) presupune redactarea unei compuneri între 70 și 130 de cuvinte.

Sistemul de notare

Punctajul total al probei de Limba română se compune din:

- 70 de puncte pentru Subiectul I

- 20 de puncte pentru Subiectul II

- 10 puncte din oficiu

La compunerea de la Subiectul II, conținutul este evaluat cu 12 puncte, iar redactarea cu 8 puncte, distribuite câte un punct pentru fiecare criteriu: paragrafarea, coerența ideilor, adecvarea limbajului, corectitudinea gramaticală, claritatea exprimării, ortografia, punctuația și lizibilitatea. Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă textul are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă clar tema propusă.

Programa pentru Simularea Evaluării Naționale 2026 la Română

Programa pentru simulare acoperă trei arii principale de competență: comunicarea (ascultare, citire, exprimare scrisă și orală), construcția comunicării (fonetică, vocabular, morfologie, sintaxă, stilistică) și literatura (autori consacrați, opere din diferite genuri și epoci, concepte de teorie literară). Programa simulare EN VIII-a la Limba și literatura română a fost publicată de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

Când urmează Evaluarea Națională 2026 – examenul oficial

Simularea de astăzi este un reper pentru pregătirea examenului propriu-zis. Evaluarea Națională 2026 începe oficial pe 22 iunie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Cursurile pentru elevii din clasa a VIII-a se încheie pe 12 iunie.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie 2026, până la ora 12:00, cu posibilitatea vizualizării lucrărilor și depunerii contestațiilor în intervalul 14:00–18:00.

Evaluarea Națională reprezintă principalul criteriu de admitere în învățământul liceal, media obținută la examen având o pondere decisivă în repartizarea computerizată a elevilor.

Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate pe edu.ro după ora 14:00.

Etichete: simulare, evaluare nationala,

Dată publicare:

Romania, te iubesc!
Stiri externe
Stiri Mondene
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Martie 2026

28:50

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Costul iresponsabilității

42:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 6

23:00

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 6

22:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Sport

