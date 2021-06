Cîmpeanu, după proba de Matematică a Evaluării Naţionale: Nu au fost incidente majore, doar trei elevi eliminați

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că trei elevi au fost eliminaţi de la proba de Matematică a Evaluării Naţionale, afirmând că "nu au fost, din fericire, incidente majore".

"Nu au fost, din fericire, incidente majore, au fost doar trei elevi eliminaţi din examenul de matematică la Evaluarea Naţională. Am fost împreună cu toate Comisia naţională încă de la 4:00 dimineaţa la Ministerul Educaţiei pentru extragerea variantei, pentru asigurarea tuturor condiţiilor de confidenţialitate, a se vedea incidentele de luni în care au fost trei cazuri în care au apărut în presă variantele de subiecte înainte ca ele să poată fi făcute publice, astăzi nu s-a mai întâmplat acest lucru. Am verificat formularea subiectelor, am verificat baremul, toate locurile au fost în ordine. Au fost doar trei elevi eliminaţi, 123.523 de elevi au fost prezenţi la examenul de matematică astăzi", a declarat Sorin Cîmpeanu, joi, după şedinţa de Guvern, potrivit News.ro.

Vedeți aici ce subiecte au avut de rezolvat elevii la proba de Matematică a Evaluării Naționale.



Întrebat despre faptul că la Şcoala "Nicolae Labiş" din Bucureşti subiectele au ajuns cu 40 de minute mai târziu, el a explicat că sunt 3.842 de centre de examen în ţară în care s-a organizat examenul de matematică.



"Datele se centralizează, toate incidentele sunt cunoscute, atâta vreme cât au fost rezolvate aceste incidente nu sunt considerate incidente majore. Ele arată în acelaşi timp nevoia de profesionalizare a managementului, guvernanţei în şcolile româneşti. Există deficienţe la acest nivel. Există deficienţe din perspectiva abilităţilor digitale în şcolile româneşti, există situaţii în care pe baza unor inabilităţi flagrante au fost descărcate luni şi distribuite zece subiecte de la simulare în condiţiile în care există două nivele de securizare pe care se transmit aceste subiecte şi nu aveau cum să confunde dacă aveau un minim minimorum de abilităţi digitale", a continuat Cîmpeanu.

El a fost întrebat dacă ştia că la Colegiul "Gheorghe Asachi" din Capitală doar 10 elevi au reuşit să se înscrie la Bacalaureat, întrucât pe ceilalţi 90 profesoara de matematică i-a picat şi nu s-au putut înscrie.



"Am repetat accentuat şi apăsat în toate întâlnirile cu inspectorii generali şi cu directorii de şcoli să dea dovadă de empatie şi de înţelegere în această perioadă şi să nu încerce descărcarea pe elevi a tuturor neajunsurilor de care suntem responsabili în primul rând noi, decidenţii din educaţie, apoi poate sunt responsabili profesorii şi ultimii sau deloc responsabili sunt elevii. Am cerut acest lucru în mod repetat şi îmi place să cred că nu au fost astfel de situaţii. Dacă totuşi sunt semnalări de genul acesta, vă asigur că vor fi verificate personal aceste situaţii", a declarat ministrul Educaţiei.

Întrebat dacă nu a fost informat de Inspectoratul din Bucureşti despre acest incident, Cîmpeanu a replicat: "Sunt 114.163 de elevi înscrişi la Bacalaureat din seria curentă. Nu cunosc repartiţia pe fiecare şcoală eu personal. (…) 77% din promoţia curentă s-au înscris la bacalaureat. O bună parte nu s-au înscris pentru că nu au îndeplinit condiţiile chiar dacă Ministerul Educaţiei a flexibilizat la maxim condiţiile de încheierea a situaţiilor şcolare micşorând la minimum două numărul de note necesar în loc să fie numărul de note egal cu numărul de ore alocat săptămânal aceste discipline. Din punct de administrativ s-au făcut toate eforturile. (...) Dacă sunt astfel de situaţii vor fi analizate. Cei 23% care nu s-au înscris fie nu au putut să îşi încheie situaţia şcolară, fie după o perioadă lungă de timp în care au pierdut contactul cu şcoala au renunţat la a se mai înscrie sau au renunţat la şcoală, fie au dorit să se înscrie, dar într-adevăr au avut impedimente la nivelul acesta de comunicare cu cadre didactice. Situaţia vă garantez că va fi analizată".