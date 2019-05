E.U. YES LA VOT. Tânăra de 30 de ani care atrage milioane de euro pentru orașul ei natal

Campania Ştirilor PRO TV "E.U. Yes la vot" ajunge în judeţul Tulcea, la Babadag, unde o tânără de nici 30 de ani a atras milioane de euro pentru oraşul în care s-a născut.

Este singurul angajat al primăriei care se ocupă de accesarea de fonduri europene, iar primul proiect l-a câştigat la 27 de ani. La mijloc a fost vorba despre 4 milioane de euro pentru calificarea şi educaţia locuitorilor, de la stagii de ucenicie până la deschiderea unor mici afaceri.

Câtă nevoie are Babadagul de banii Uniunii Europene îţi dai seama imediat după o scurtă plimbare prin acest orăşel cu 12.000 de locuitori, numit altădată "Sinaia Dobrogei". Aflat la 35 de kilometri de Tulcea, este aşezat pe malul unui lac, la poalele unor coline împădurite. Ce-a creat natură e idilic, dar ce-a făcut sau, mai bine zis, NU a făcut omul din acest loc, e dureros. Fără infrastructură şi locuri de muncă, oraşul moare încet, iar tinerii îşi caută un rost departe de aici.

Alina Ivăncescu: ”Cei cu studii din oraş nu mai sunt aici, rămân câţiva. Adevărul e că de asta pleacă. Dar noi de asta facem proiecte, să nu mai plece.”

Alina a plecat şi ea pentru studii, în Constanța. A absolvit Facultatea de Relaţii internaţionale şi studii europene. Are şi un master în Politica mondială şi europeană.

Alina Ivăncescu: ”Am încercat să îmi găsesc ceva de muncă. Toate joburile erau de vânzător în mall, vânzător de telefoane. Am încercat să fac şi asta, salariile erau foarte mici. Nu îmi permiteam să mă întreţin singură. Aveam deja o vârstă nu mai puteam să stau pe banii părinţilor. Am hotărât să mă întorc acasă, măcar acasă nu plătesc chirie. După vreo 2 luni am văzut anunţul la primărie. Angajăm inspector fonduri europene. Debutant, doamne ajută, adică nu cereau experienţă.”

Şi aşa, în 2016, prin concurs, s-a angajat la Primăria Babadag. Avea doar 27 de ani. Primăria accesase până în acel moment fonduri europene doar pentru un centru de informare turistică, inutil de altfel. Alina a luat la rând toate axele de finanţare pentru administraţiile publice. A studiat toate ghidurile şi a reuşit să atragă pentru oraş 5 milioane de euro fonduri europene.

Alina Ivancescu: ”Din bugetul local, fiind un oraş mic, nu se strâng bani pentru investiţii. Pentru a face ceva de amploare trebuie să accesăm bani, pentru că altfel nu avem nicio şansă.”

Mai are în lucru alte 8 proiecte în valoare totală de 28 de milioane de euro. Vrea pentru Babadag iluminat public, spaţii verzi, autobuze electrice, muzeu sau şcoli reabilitate.

Din banii pe care oraşul i-a primit deja, 1 milion de euro va merge pentru modernizarea unui drum agricol care va ocoli oraşul, iar 100.000 de euro se va construi un parc acvatic pentru copii. Cei mai mulţi bani - 4 milioane de euro, din care 98% finanţarea europeană, vin însă la Babadag printr-un program pentru comunităţi urbane marginalizate.

Alina şi-a dat seama că un oraş în care un sfert din locuitori sunt romi nu se poate dezvolta dacă închizi ochii la această problemă socială. Dacă doar judeci şi nu cauţi soluţii.

Alina Ivancescu: ”L-am accesat şi pentru ei. Încercam să îi facem şi pe ei să aibă o altă viziune asupra vieţii. Prin educaţie, ca de acolo porneşte tot, încercam să îi facem să îşi ducă copii la şcoală, să îi menţină la şcoală, le dăm o masă caldă.”

În program sunt prinşi 560 de localnici, din care un sfert sunt romi. Am vrut să vedem ce înseamnă acest proiect. Alina ne-a dus în noul centru.

180 de localnici cu minim 8 clase vor urma cursuri de agent de pază, lucrător comercial şi tinichigiu în construcţii. Primesc 5 lei pentru fiecare oră de curs. La final, vor fi angajaţi. Coordonatorii proiectului se vor ocupa să le găsească locuri de muncă. Iar angajatorii, la rândul lor, vor primi subvenţii.

În acelaşi program, 30 de mame vor primi ajutor.

560 de localnici vor primi servicii medicale. Alţi 20 vor fi învăţaţi să scrie şi să citească. Vârstnicii vor avea un club al lor, iar 70 de case vor fi reabilitate sau igienizate. În plus, 120 de localnici urmează cursuri de antreprenoriat. La final, 45 dintre ei vor primi câte 25.000 de euro să-şi deschidă o mică afacere.

”Am 20 de ani doresc să deschid o spălătorie în oraşul Babadag, spălătorie auto. Prietenul meu îşi doreşte să deschidă o afacere pe acest domeniu şi eu doresc să îl susţin, va fi o afacere profitabilă, la început nu vor fi uşor. Sunt studentă în Constanța acum, dar mă gândesc să mă întorc în Babadag pentru afacerea noastră. Dacă accesăm fondurile astea, poate vom avea o şansă mai mare.”

”Am fost plecaţi în afară şi vrem să rămânem în ţară, am încercat peste tot, dar tot mai bine în România, sperăm acum, cu aceste fonduri europene.”

Proiectul din Babadag face parte din Programul Operaţional Capital Uman, pe scurt POCU, pentru care Uniunea Europeană ne-a alocat, în exerciţiul financiar 2014-2020, 4,3 miliarde de euro. Noi am cheltuit doar 21%. Şi este dureros pentru că prin acest program UE vrea să ne rezolvăm problemele sociale prin munca şi educaţie. Ne dă bani să organizăm cursuri de formare profesională, stagii de practică sau ucenicie pentru şomeri sau vârstnici. Să dezvoltăm mici afaceri pentru tineri. Să ne stimulăm profesorii să predea în zonele defavorizate. Să ne ţinem copiii la şcoală. Noi însă nu vrem aceşti bani. E mai simplu să arăţi cu degetul spre asistaţii sociali. Sau să te plângi că documentaţiile sunt prea stufoase. Alina însă, la cei 30 de ani ai săi, ne dă tuturor o lecţie: nu doar despre cum să atragi fonduri europene într-un oraş sărac, ci mai ales despre faptul că schimbarea începe de la oameni.

Alina Ivăncescu: ”Dacă nu se pleacă de undeva, îmi dau seama că nu e uşor dar lucrurile uşoare nu duc la schimbare. Dacă aş renunţa eu acum cine ar mai face asta?”

Salvarea noastră, ca popor, stă în educaţie, calificare sau locuri de muncă. Iar cei care ne reprezintă în Parlamentul European trebuie să se asigure că vom primi în continuare aceşti bani. Pentru că astfel de programe reduc prăpastia socială care există între România şi celelalte ţări membre ale Uniunii Europene.

