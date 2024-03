Cum arată lista PSD-PNL pentru europarlamentare. Locuri fruntașe pentru Mihai Tudose, Rareș Bogdan și Gabriela Firea

Va fi deschisă tot de un independent cu rol de locomtivă. Un loc fruntaș a primit și Gabriela Firea, drept premiu de consolare după ce partidul a decis că nu mai este potrivită în lupta pentru București. Și la PNL s-a făcut o excepție. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, vrea la Bruxelles, chiar dacă partidul își anunțase miniștrii că au treabă la Guvern.

Lista PSD - PNL este negociată de mai bine de o lună. Astfel, șefa reprezentanței Comisiei Europene la București a acceptat poziția fruntașă.

Ramona Chiriac ocupă această functie din 1 iulie 2021 și tot de atunci acționează ca reprezentant oficial al țării noastre sub autoritatea președintei Ursula von der Leyen.

După ce au convenit primul loc, liderii PNL și PSD au desmenat pe rând câte un candidat, in ideea că vor reuși să câștige măcar 18 poziții.

După Ramona Chiriac urmează șeful de campanie al social-democraților, Mihai Tudose, si liberalul Rareș Bogdan.

Cel mai recent a intrat în cărți Gabriela Firea, care a fost surprinsă de decizie, chiar dacă, înainte de a se alia cu liberalii, Marcel Ciolacu i-a mai propus o dată să plece la Bruxelles și a refuzat din motive legate de familie.

Lista cu candidații PSD - PNL pentru europarlamentare:

1. Ramona Chiriac;

2. Mihai Tudose;

3. Rareș Bogdan;

4. Gabriela Firea;

5. Dan Motreanu;

6. Claudiu Manda;

7. Daniel Buda;

8. Vasile Dîncu;

9. Adina Vălean;

10. Victor Negrescu;

11. Dragos Benea;

12. Siegfried Mureșan;

13. Dan Nica;

14. Mircea Hava;

15. Maria Grapini;

16. Vasile Blaga;

17. Gheroghe Cârciu;

18. Alina Gorghiu.

Gabriela Firea, președinta PSD București: "Nu am cerut eu personal, nimic! Nu am discutat despre europarlamentare. Am discutat despre Primărie... Am sperat până în ultima clipă că o să fiu candidat și că o să câștig. Acum trebuie să mă resetez și de acum înainte putem să vorbim și despre alte planuri".

Reporter: Totuși, ați părut foarte supărată în timpul declarațiilor.

Gabriela Firea, președinta PSD București: "Eh, am fost normală... Nu am fost supărată".

Marcel Ciolacu, premierul României: "Gabriela Firea, după cum ați văzut, știe bine să se lupte singură pentru ceea ce își dorește și pentru ceea ce merită. Doamna Gabriela Firea, mulțumesc. Am stat cu toții la masă, inclusiv cu domnul doctor și am hotărât că aceasta este varianta cea mai bună".

Din partea liberalilor, un singur ministru ar avea o poziție asigurată la europarlamentarele din iunie. Este vorba despre Alina Gorghiu, ministrul Justiției, deși își doreau să plece și șefa diplomației, Luminița Odobescu, dar și ministrul Culturii, Raluca Turcan.

În cazul acestora partidul a invocat o decizie potrivit careia niciun ministru nu va primi un alt post decât cel din Guvern.

Reporter: O să aveți sau nu miniștri pe listă?

Lucian Bode, secretar general PNL: "Avem o decizie în interiorul Coaliției și în interiorul Partidului Național Liberal ca miniștri să își ducă mandatul până la capăt".

Susținere puternică pentru Siegfried Mureșan și Adina Vălean

În altă ordine de idei, surse politice susțin că popularii europeni au vrut ca Siegfried Mureșan împreună cu actualul comisar pentru transporturi Adina Vălean să fie neapărat pe lista pentru europarlamentare. Astfel, cei doi se regăsesc pe poziții care le asigură încă un mandat de patru ani.

De altfel, deși s-ar fi certat cu șeful de campaniei, si Dan Nica a rămas pe lista PSD, fiind la al treilea mandat.

Un alt candidat contestat în PSD, dar pus pe lista este Gheorghe Cârciu, șeful PSD Diaspora, un apropiat al lui Paul Stănescu, cel care, de altfel, l-a și propulsat în funcțiile din partid.

