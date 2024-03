Schimbări pentru alegerile comasate din 9 iunie. Anunțul făcut de președintele AEP

"(Cheltuielile partidelor, n.r.) sunt separate pentru fiecare tip de alegere. Legea în vigoare astăzi prevede un mod în care cheltuielile pentru europarlamentare sunt făcute, şi ele rămân neschimbate, şi alt mod, alt nivel de cheltuieli pentru autorităţile locale pe diverse ierarhii, ele rămân neschimbate. De asemenea, timpii de antenă vor fi separaţi pentru un tip de alegere şi pentru celălalt. Deci nu, nu va fi acelaşi timp de antenă pentru ambele scrutine", a spus Greblă, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

Preşedintele AEP a mai precizat că ordonanţa de urgenţă privind organizarea alegerilor din 9 iunie nu restrânge "niciun termen, niciun drept", ci vizează extinderea acestora. Astfel, perioada electorală a fost mărită de la 75 la 90 de zile. Greblă a adăugat că la elaborarea ordonanţei s-a avut în vederea respectarea Constituţiei, a recomandărilor Comisiei de la Veneţia şi bunele practici în materie electorală, potrivit Agerpres.

"Am făcut cuvenitele modificări numai în ceea ce priveşte chestiunile tehnice care ţin de organizarea şi de desfăşurarea alegerilor. Atât Comisia de la Veneţia, cât şi Constituţia României, practica Curţii Constituţionale nu recomandă modificări legislative, modificări ale legislaţiei electorale - nu simple ajustări tehnice care sunt necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor. Din acest punct de vedere, am fost preocupaţi de creşterea, de mărirea gradului în care cetăţenii pot să-şi exercite votul, de mărirea termenelor în care competitorii electorali pot să depună candidaturi. Deci, nu am restrâns niciun termen, niciun drept, nicio situaţie, ci dimpotrivă, am căutat să le lărgim", a spus el.

Toni Greblă a mai precizat că prin comasarea alegerilor cetăţenii vor avea un singur buletin de vot în plus, faţă de cele patru, cu candidaţii de la alegerile locale. A menţionat de asemenea că secţiile vor fi deschise până la ora 22.00, cu posibilitatea prelungirii până la ora 24.00.

"Am făcut şi o simulare, dar aş vrea să vă spun că pentru alegerile locale, dacă ar fi fost organizate singure, cetăţeanul ar fi avut patru buletine de vot la îndemână. Acum mai are în plus un singur buletin de vot, care este şi relativ simplu, pentru că nu conţine decât o listă de candidaţi pentru fiecare competitor politic. Competitorii probabil vor fi 10, 15, nu-mi dau seama câţi vor fi. Deci nu este foarte complicat. În plus, am mărit de la 21.00 la 22.00, timpul normal în care se votează. Şi am dat posibilitatea, tocmai pentru ca unele secţii, unde va fi o aglomeraţie mai consistentă, să poată să prelungească votarea cu încă două ore, 22.00 până la 24.00", a explicat preşedintele AEP.

În ce priveşte organizarea votului în străinătate, Greblă a precizat că s-a renunţat la ideea listelor suplimentare "consemnate cu pixul şi semnătura alegătorului", fiind folosită aplicaţia SIMPV (Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot).

"Lista suplimentară pentru cetăţenii români rezidenţi în străinătate se generează electronic şi se câştigă şi timp şi acurateţe, pentru că un cetăţean care a votat o dată în străinătate nu poate să mai voteze a doua oară la o altă secţie din ţară sau din străinătate", a afirmat Greblă.

Dată publicare: 08-03-2024 20:48