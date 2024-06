Val de critici la adresa României, după meciul cu Slovacia de la EURO 2024. Străinii se revoltă: „Iisuse Hristoase!”

Naționala României s-a calificat în optimile de finală ale EURO 2024, după remiza de la Frankfurt, cu Slovacia, scor 1-1, din ultima rundă a Grupei E.

Atunci când era condusă pe tabela de marcaj, selecționata „tricoloră” a primit o lovitură de la 11 metri, după o intrare dură asupra lui Ianis Hagi. Jucătorul României s-a prăbușit în careu, după un fault al lui Hancko, care, la prima vedere, părea că s-ar fi produs în afara careului.

În urma analizei VAR, centralul Daniel Siebert a decis să acorde penalty pentru România, întrucât a avut loc un contact și în interiorul zonei de pedeapsă.

Reacțiile au curs imediat pe rețelele sociale, iar cei mai mulți s-au arătat indignați de decizia luată de arbitru, deoarece au considerat că faultul a avut loc în afara careului, notează Sport.ro.

THIS WAS GIVEN AS A PENALTY!!

Former Romania international Danut Lupu has also claimed that a draw 'has been arranged' before the game???? pic.twitter.com/B3Z653EuMI