Răzvan Marin, prima reacție după victoria României cu Ucraina: „Sunt mândru de ceea ce am făcut pe teren cu toţii”

„Am spus tot timpul că am încredere în grupul ăsta, că în meciurile oficiale vom arăta altfel şi am demonstrat asta. (Despre susţinerea publicului) E ceva foarte greu de descris. Sunt mândru de ceea ce am făcut pe teren cu toţii. Asta demonstrează ce grup unit suntem. Vreau să o luăm pas cu pas şi vom vedea. Astăzi ne-am făcut treaba extraordinar pe teren”.

Întrebat dacă a fost mai frumos golul său sau cel al lui Stanciu, el a răspuns: „Al lui Stanciu a fost golul cel mai frumos”.

Naţionala României a început cu o victorie categorică parcursul la Campionatul European din Germania, scor 3-0 cu Ucraina, la Munchen, în grupa E.

Victoria vine la o zi după ce selecţionerul Edward Iordănescu a împlinit 46 de ani. Tricolorii au fost susţinuţi din tribune de zeci de mii de suporteri.

Golurile României au fost marcate de Stanciu (29), R. Marin (53) şi Drăguş (57).

