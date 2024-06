Meciurile României la EURO 2024 au lăsat magazinele fără stocuri de tricouri și steaguri tricolore. Ce prețuri au

Cei mai mulți au făcut comenzi online, iar în unele magazine stocurile s-au epuizat după câteva ore.

Și românii stabiliți în Germania și-au pregătit "kitul" suporterului, care costă în jur de o sută de euro.

"Mă bucur că am prins un tricou cu naționala României și un fular cu tricolorul, chiar dacă locuiesc aici. Cu ”Generația de suflet” înainte! Hai, România!".

Adrian și-a comandat din timp tricoul norocos. De la magazinele românești a cumpărat și mai multe steaguri cu care a defilat cu mândrie spre stadion.

Adrian Medrea, suporter: ”Tricou, șapcă, am avut fulare, avem echipate mașinile cu stegulețe, le-am cumpărat online, au fost câteva magazine românești care au adus câteva materiale, am cumpărat și de acolo, undeva la 100 de euro, suntem o gașca mare".

O tânăra și-a dorit un singur cadou de la partener de când a început campionatul - tricoul galben al naționalei.

”Reporter: Mândră că porți acest tricou ?

Suporteră: Da, foarte mândră!".

Prețurile pleacă de la 60 de lei, dar pot depăși 300 de lei pentru un tricou.

”Indiferent dacă port tricoul naționalei sau nu, tot o susțin”

Marius Turc, manager magazin: "Ținând cont că echipa națională a înregistrat prima victorie în Campionatul European din 2024 după această victorie, vânzările de tricoturi și echipamente cu sigla federației și echipa națională a federației s-au triplat, poate și mai mult. La un moment dat am rămas fără stoc".

Suporter: ”Am vrut să îmi iau echipament, dar am văzut că pe multe site-uri nu mai sunt pe stoc și nu am mai putut. Mi-aș fi dorit să am un fular măcar sau o șapcă și dacă s-ar fi putut un tricou, aș fi vrut să susțin echipa, dar indiferent dacă port tricoul naționalei sau nu, tot o susțin, pentru că sunt român".

A fost un adevărat maraton prin magazine pentru cei care s-au gândit pe ultima sută de metri că vor să își susțină echipa de suflet în galben. Unele magazine s-au aprovizionat, iar cei norocoși au prins ultimele tricouri ale naționalei.

Suporter: ”M-am uitat pe diferite site-uri și nu am văzut, prietenii mi-au zis că aici mai sunt tricouri".

Și steagurile au fost căutate, în special de românii care au plecat la meciurile României, în Germania. Cele de aproape doi metri costă peste 150 de lei, iar stegulețele s-au vândut la set.

