Selecționerul Olandei: „România este o echipă agresivă”. Meciul e LIVE pe PROTV și VOYO, marți de la 19:00

Selecționerul Olandei: „România este o echipă agresivă".

Inspirat de imnul național, Iordănescu își dorește că jucătorii să-și croiască altă soarta, una de învingători. „România este o echipă agresivă”, spune Ronald Kuman, selecționerul Olandei.

Aceste imagini sunt de la ultimul antrenament pe care tricolorii l-au făcut azi înainte de partida Romania - Olanda. Selecționerul Edi Iordănescu le-a cerut jucătorilor generației de suflet să lupte pentru victorie.

Edi Iordănescu: „Este un meci de acum ori niciodată, acesta e adevărul. Cu care te întâlneșți o dată în viață. Iar dacă grupul va reacționa după chipul în care a fost construit și a performat, atunci își vă croi cu adevărat o soartă. Un destin.”

Golgheterul echipei naționale, Răzvan Marin, a fost chinuit zilele acestea de o răceală, însă acum e gata de luptă.

Răzvan Marin, jucător al echipei naționale a României: „Știam odată ce ne-am calificat la Campionatul European că așteptările vor fi mari, cu siguranță acum sunt și mai mari că am trecut de grupe. Dar mental suntem foarte bine. Suntem pregătiți să facem lucruri mari.”

Edi Iordănescu, antrenorul echipei naționale a României: „Am consolidat un grup bun, din toate punctele de vedere, sportiv și uman și avem în spate o țară care respiră odată cu echipa. Asta ne motivează. Știm că mâine românii vor fi la putere în tribune. Avem nevoie de ei pentru această confruntare foarte grea.”

Statistic, parcursul celor două naționale la Euro 2024 pare asemănător. Ambele au marcat 4 goluri. Noi am încasat 3, olandezii 4. Ei au ținut un pic mai mult de minge și au pasat mai bine, în schimb noi am alergat mai mult și ne-am calificat în optimi de pe primul loc. Antrenorul Olandei a declarat la conferința de presă că echipa lui are probleme de comunicare și a numărat atuurile noastre.

Ronald Koeman, antrenorul echipei naționale a Olandei: „Vorbim de o echipă agresivă, inteligentă în apărare, sunt puternici și fizic. Au jucători de mijloc foarte buni la lovituri libere și cornere și cred că asta e suficient.”

Un atacant olandez a spus și ce îl așteaptă pe Andrei Rațiu, fundașul nostru pe care fanii naționalei îl alintă Sonic, după ariciul supersonic din benzi desenate.

Cody Gakpo, jucător al echipei naționale a Olandei: „Da, trebuie să-i fac mâine viața grea. Voi încerca dueluri unu la unu cu el. Va fi o bătălie grea, dar eu mă simt bine și voi face tot posibilul să-l depășesc și să fiu util echipei în același timp.”

România și Olanda se vor întâlni, marți, de la ora 19:00, la Munchen, în optimile de finală ale EURO 2024. Meciul va fi transmis în direct de PRO TV și VOYO.

