"Generația de suflet" s-a întors acasă. Mesajele speciale pe care Stanciu și Edi Iordănescu le-au transmis fanilor

Sute de suporteri, unii veniți de la mare depărtare, i-au așteptat pe "tricolori" la Centrul Federației din Mogoșoaia, dornici să îi vadă și să le mulțumească pentru visul frumos trăit la EURO.

Iar răspunsul a fost pe măsură. "Voi ați fost primul nostru jucător, nu al 12-lea!", le-a transmis căpitanul Stanciu românilor.

"Suntem învingători!". Cu acest mesaj au fost întâmpinați jucătorii la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia.

Sute de suporteri au tinut morțiș să îsi arate mulțumirea față de "Generatia de Suflet", care a inflăcărat milioane de români.

Tânăr: "Mâine, la muncă. Adică în câteva ore, nu mâine, dar merită băieții ăștia mult mai mult de atâta. A fost un campionat foarte bun pentru noi, mă bucur mult pentru ce au realizat. Au schimbat în primul rând mentalitatea românilor și au apropiat suporterii de echipa aceasta a naționalei".

Cuvinte emotionante s-au auzit si de pe teren, nu doar din tribune.

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale de fotbal a României: "Știm că ați fost alături de noi, iar să vă vedem aici la ora asta este totul pentru noi și sper că v-am făcut mândri. (se aude pe fundal 'Cei mai') Văd foarte mulți copii și pentru noi asta înseamnă totul că vrem să fim modele de urmat pentru această generație, pentru copiii României. Să fim exemple bune, să aibă de unde să învețe.//Voi ați fost primul nostru jucător, nu al 12-lea! Și pentru asta...(se apleacă)".

Edi Iordănescu, selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României: "Nici nu vă imaginați cât de mult a contat pentru noi, pentru băieți suportul dumneavoastră de aici din țară, de pretutindeni, suportul din Germania și vă spun cu mâna pe suflet că au dat totul în mod special pentru voi, pentru dumneavoastră și pentru copii și viitorul României".

Surprinzător este faptul că deși era trecut de ora 02:00 dimineața foarte mulți copii și-au convins părinții să îi aducă aici la Mogoșoaia să fie alături de Echipa Națională a României. Sunt și mulți suporteri români care au venit din toate colțurile țării pentru a se bucura alături de "Generația de Suflet".

Reporter: Cine ți-a semnat tricoul?

Copil: "Florinel Coman, Niță Burcă și acum o să mi-l semneze Stanciu".

Reporter: Ai ce învăța de la jucătorii României?

Copil: "Da".

Reporter: Ce ai învățat de la ei?

Copil: "Să dau pasele cu stângul și înainte".

Tatăl copilului: "El mi-a cerut, am venit tocmai de la Constanța și a ținut neapărat să se întâlnească fizic cu jucătorii".

Tânăr: "Suntem din Alba și am venit să vedem băieții. La 17:00 am venit, să fim primii aici. Emoții, cele mai frumoase sentimente de bucurie și de... Am trăit meciul cu ei".

Unii, mai nerăbdători, au făcut o primă oprire la Aeroportul Otopeni, în speranța că vor fura startul și vor da primii ochii cu tricolorii.

Tânără: "Urmărim autocarul. Cu mama și cu prietenii mei".

Tânără: "Ni s-a terminat drumul în Germania, dar sperăm ca pe viitor să ajungem cât mai departe".

Tânăr: "Poate ciupesc și eu un autograf, o pozică".

Și cum miercuri a fost ziua portarului Florin Niță, fanii au marcat momentul.

A răsunat din nou și imnul României.

