Euro 2024: Prezent la Gelsenkirchen, fiul preşedintelui Serbiei a vrut să se bată cu suporterii englezi

Danilo Vučić, fiul preşedintelui Serbiei, a fost văzut încercând să se ia la bătaie cu fanii englezi, relatează RMC Sport, potrivit News.ro.

Cu câteva ore înainte de startul meciului Serbia-Anglia, au izbucnit incidente violente în oraşul din Ruhr. Mai mulţi fani englezi, albanezi şi sârbi au încercat să se ia la bătaie, aruncând cu scaune şi mese unii în alţii.

În mijlocul haosului s-a aflat şi Danilo Vučić, fiul lui Aleksandar Vučić, preşedintele Serbiei din 2017.

Potrivit imaginilor postate pe reţelele de socializare de Jakub Bielamowicz, specialist în Europa Centrală şi Balcani la Institutul pentru Noua Europă, tânărul de 26 de ani a fost văzut încercând să se implice în încăierare, însă a fost ţinut cu forţa cele trei gărzi de corp ale sale.

Conform presei croate Index, gărzile de corp ale unităţii speciale Cobra, o unitate a poliţiei militare sârbe, l-au oprit pe fiul preşedintelui.

Danilo Vučić, the son of the Serbian president, is seen wrestling with his bodyguards as he attempts to join a clash with English fans in Gelsenkirchen ahead of the Serbia-England game.

Danilo is known for his links with Serbian ultras, extremist groups and criminal underground. pic.twitter.com/6hlGU4mAjy