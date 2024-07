Ce spune fundaşul iberic Marc Cucurella despre Mbappe: „Cel mai bun mod de a-l opri este să fim uniţi”

„Fotbalul este un sport de echipă. Dacă ar fi unul la unu, e adevărat că ar fi complicat, dar până la urmă va depinde de noi toţi. Cred că am arătat că am fost o echipă foarte unită, am depus mult efort şi am dat totul unul pentru celălalt. Aceasta va fi cheia: să fim uniţi, să ştim ce avem de făcut în fiecare moment şi să le anihilăm contraatacurile”, a spus Cucurella la o conferinţă de presă înainte de meciul cu echipa Franţei.

„În acest gen de turneu este mai bine să ai o echipă ca o familie, cei 26 de jucători trebuie să fie uniţi, să funcţioneze ca un colectiv. Şi asta vrem să demonstrăm”, a spus Cucurella, care a numit lotul Spaniei „un grup foarte bun, cu un amestec excelent de jucători tineri şi veterani, care a reuşit să ducă Spania în semifinale la Euro”.

Meciul din semifinale, dintre Franţa şi Spania, se va disputa marţi, la Munchen.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: