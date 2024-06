Ce face Radu Drăgușin în timpul liber: ”Plimb câinele, gătesc și citesc chestii de dezvoltare personală”. Ce muzică ascultă

”În timpul liber mă plimb cu câinele, gătesc şi citesc chestii de dezvoltare personală. Pe câinele meu îl cheamă Kai, are şase luni şi este labrador. Pot spune că Londra este oraşul meu preferat, este impresionant, sunt o gramadă de culturi şi locuri de văzut. Îmi place să joc golf, am descoperit acest sport la Genoa, iar în Anglia este foarte dezvoltat”, a spus Drăguşin.

Fundaşul ascultă trapp şi rap, îi place cântăreţul Central Cee, iar Six for Six este melodia ce îii place.

Cartea preferată este Cele 48 de legi ale puterii, iar în şcoală nu a excelat la vreo materie. ”Nici nu am avut o materie preferată, dar nici una pe care o uram. Îmi plăcea istoria, mi se părea interesantă,

Drăguşin preferă vacanţele la mare şi pastele, mai ales carbonara. ”Îmi place să cred că am fost un copil destul de cuminte şi nu prea ştiu să fi făcut vreo poznă mare”, a adăugat fundaşul român.

