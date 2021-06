Ucraina - Austria, la EURO 2020. Partida de pe Arena Națională începe la 19:00

Ucraina - Austria se întâlnesc de la ora 19:00, pe Arena Națională, în ultimă rundă a grupei C de la Euro 2020. Este al treilea meci găzduit la Bucureşti şi penultimul din acest Campionat European. Partida va fi transmisă pe PRO TV și VOYO.RO.

Centrul istoric al Capitalei a fost din nou animat de suporterii ucraineni şi austrieci, cu câteva ore înainte de confruntarea de pe Arena Naţională.

Fiecare susţinător a lansat, după intuiţie sau pricepere, câte un pronostic, iar atmosfera de la terase a fost una de sărbătoare, fără tensiuni între galerii. Meciul este programat la ora 19:00, la PRO TV.

În aplauze zgomotoase şi echipaţi în culorile echipelor favorite, suporterii ucraineni şi austrieci au acaparat toate străduţele din Centrul Vechi.

Suporter ucrainean: „Sărbătorim! Am venit la meci astăzi!”

Reporter: „Cine castisga astăzi?”

Suporter ucrainean: „Numai noi câştigăm, cine să câştige?”

Reporter: „Ce scor?”

Suporter ucrainean: „Credem că 2-1!”

Fiecare a făcut propriul pronostic, în funcţie de gradul de optimism!

Suporter austriac: „Eu cred că Austria va câştiga. Trebuie să câştigăm! Mă gândesc la 2-1 pentru Austria!”

Ucraina - Austria | Nu se mulțumesc cu egalul

Selecţionerul Austriei, Franco Foda, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă online desfăşurată la Arena Naţională din Bucureşti, că formaţia sa trebuie să câştige partida cu Ucraina, programată, luni, la Bucureşti, în Grupa C a EURO 2020, deoarece un rezultat de egalitate nu îi garantează calificarea în optimile de finală.

"Trebuie să câştigăm cu Ucraina dacă vrem să terminăm pe locul 2. Asta vrem să facem şi aşa vom juca de la bun început. Avem o finală mâine şi vom face tot posibilul să o câştigăm. Nu putem spune dacă ne mulţumim cu un egal, trebuie să vedem cum merge meciul. Dar egalul nu ne garantează calificarea în optimi. Pentru că după meciul nostru mai sunt alte partide, iar acele echipe ştiu cum să joace pentru că deja cunosc rezultatul nostru. Aşa că de la început concentrarea noastră trebuie să fie pe victorie. Vrem să terminăm pe locul 2, acesta este primul obiectiv, iar apoi vedem cum se desfăşoară meciul", a spus el.

"Ucraina a progresat mult în ultima perioadă, are jucători care au crescut în valoare, au calitate în special în atac. Însă toate echipele au şi probleme, iar mâine noi trebuie să profităm de ele. Întotdeauna vrem să câştigăm, aşa a fost planul şi cu Olanda şi chiar asta am arătat în primele minute ale acelui meci. Dar mereu există un adversar, care la rândul lui are un plan, o strategie pentru a câştiga. Noi ca să câştigăm trebuie să fim mai incisivi în ultimii 30 de metri. Marko Arnautovic va juca mâine, dar să nu cădem în greşeala de a crede că suntem dependenţi de el. Sigur, are mari calităţi, dar responsabilitatea este împărţită pe mai mulţi jucători în atac", a explicat Foda.

Nici selecţionerul Ucrainei, Andrei Şevcenko nu se gândeşte la un rezultat de egalitate, chiar dacă acesta ar fi suficient pentru ca formaţia sa să se califice în optimile de finală.

"Nu o să ne înţelegem cu Austria să facem egal mâine. Astfel de gânduri pot fi pedepsite. Discuţiile astea să facem un egal trebuie oprite imediat. Nu este corect. Ambele echipe înţeleg importanţa acestui meci. Noi vom juca cu responsabilitate pentru a obţine un rezultat care să ne ofere calificarea în faza următoare. Atunci când te gândeşti la un egal dinainte, nu vei obţine un rezultat aşa cum ai nevoie. Nu ne gândim dinainte la egal, vom juca să obţinem un rezultat pozitiv pentru noi", a afirmat selecţionerul.

Şevcenko nu are o preferinţă privind posibilul adversar din optimi.

"Este foarte greu să spunem de pe acum cu cine am vrea să jucăm în optimile de finală. Mai avem un meci foarte, foarte greu cu Austria în grupă. Este o echipă pe care o respectăm mult, are jucători extrem de buni şi ne aşteptăm la un meci dificil. Aşa că din acest motiv încă nu ne gândim la ce va urma după acest meci. Austria are un stil propriu, este o echipă puternică. Alaba este liderul echipei, un jucător de un nivel foarte mare. Ei joacă foarte agresiv, cu forţă, aşa că ne aşteptăm la un meci dificil. Eu sunt mulţumit de cum a decurs până acum turneul pentru noi. Dar mai avem un meci de jucat în această grupă şi ne concentrăm pe el", a precizat el.

Echipa naţională de fotbal a Austriei întâlneşte, luni, de la ora 19:00, pe Arena Naţională, selecţionata Ucrainei, în al treilea meci găzduit de Bucureşti în cadrul turneului final al Campionatului European 2020. În primele două partide organizate în Capitală s-au înregistrat următoarele rezultate Austria - Macedonia de Nord 3-1 (13 iunie) şi Ucraina - Macedonia de Nord 2-1 (17 iunie).

Următoarele două partide din cadrul Campionatului European găzduite de Arena Naţională sunt: Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), în Grupa C, şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

Loturile celor două echipe:

UCRAINA

Portari: Gheorghi Buşcean (Dinamo Kiev), Andrei Piatov (Şahtior Doneţk), Anatoli Trubin (Şahtior Doneţk);

Fundaşi: Eduard Sobol (FC Bruges), Ilia Zabarnîi (Dinamo Kiev), Serghei Krivţov (Şahtior Doneţk), Denis Popov (Dinamo Kiev), Aleksandr Timcik (Dinamo Kiev), Vitali Mikolenko (Dinamo Kiev), Aleksandr Karavaev (Dinamo Kiev), Mikola Matvienko (Şahtior Doneţk);

Mijlocaşi: Serghei Sidorciuk (Dinamo Kiev), Ruslan Malinovski (Atalanta), Mikola Şaparenko (Dinamo Kiev), Marlos (Şahtio Doneţk), Evgheni Makarenko (Kortrijk), Aleksandr Zincenko (Manchester City), Viktor Ţîgankov (Dinamo Kiev), Taras Stepanenko (Şahtior Doneţk), Andrei Iarmolenko (West Ham United), Aleksandr Zubkov (Ferencvaros), Gheorghi Sudakov (Şahtior Doneţk), Roman Bezus (Gent);

Atacanţi: Roman Iaremciuk (Gent), Artem Besedin (Dinamo Kiev), Artem Dovbik (Dnipro-1).

AUSTRIA

Portari: Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK);

Fundaşi: David Alaba (Bayern), Aleksandar Dragovic (Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Stefan Lainer (Borussia Moenchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Stefan Posch (Hoffenheim), Andreas Ulmer (RB Salzburg);

Mijlocaşi: Julian Baumgartlinger (Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt), Konrad Laimer (RB Leipzig), Valentino Lazaro (Inter Milano), Karim Onisiwo (Mainz), Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Louis Schaub (Lucerna), Xaver Schlager (Wolfsburg), Alessandro Schoepf (Schalke), Christopher Trimmel (Union Berlin);

Atacanţi: Marko Arnautovic (Shanghai Port), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart).