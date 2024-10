Europarlamentarul Nicu Ștefănuță, despre Schengen-ul deplin: „Nu există un pasager prins între uși la nesfârșit”

În același timp, România așteaptă cu nerăbdare să adere la zona de liberă circulație și cu frontierele terestre.

În cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European care are loc, o dată pe lună, la Strasbourg, deputaţii au discutat despre controalele la frontierele interne ale spațiului Schengen.

Vorbim de cea mai mare zonă de liberă circulație din lume, cu 450 de milioane de oameni din 29 de țări care se pot deplasa liber prin Europa. În teorie. Pentru că, practic, Germania şi alte şapte ţări au reintrodus controale la graniţele terestre, în încercarea de a opri migraţia ilegală.

Prin sondaj, autovehiculele sunt controlate de către vameşi şi poliţiştii de frontiera. Aceste verificări ar trebui să fie temporare, de maximum şase luni, dar pot fi prelungite. Mai mulți lideri europeni critică aceste măsuri, considerând că subminează principiile Schengen. În acest timp, România continuă să lupte pentru aderarea completă la Schengen, inclusiv cu frontierele terestre, iar unii politicieni sunt optimişti şi spun că acest lucru s-ar putea întâmpla până la finalul acestei an.

Comisia Europeană a reafirmat, la Strasbourg, ca țara noastră îndeplinește toate condițiile pentru a adera pe deplin la spațiul Schengen, inclusiv cu frontierele terestre. Obiectivul este eliminarea controalelor la graniță, așa cum s-a întâmplat aerian şi maritim. Statele membre susțin ferm intrarea României în zona de liberă circulație, mai puțin Austria.

Daniel Buda, europarlamentar: „Din informațiile pe care le deținem nu mai există acea opoziție care era în trecut despre ceea ce înseamnă intrarea României în spațiul Schenghen din partea Austriei. Lucrurile sunt într-o continuă mișcare, dar semnele care sunt în acest moment, dacă România va fi spațiul Schenghen în 2025"

Decizia finală aparține, însă, statelor membre. În cadrul Consiliului Miniștrilor de Interne, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, se va discuta despre Schengen.

Ylva Johansson, comisarul european pentru afaceri interne: „Un prieten din România mi-a spus cât de uimitor este la aeroport când copiii râd și spun: "Mamă, fără pașapoarte!". Bulgaria și România au făcut mult mai mult decât li s-a cerut, au implementat toate măsurile suplimentare, iar mesajul meu pentru miniștri, joi, la Consiliul JAI, va fi: faceți ultimul pas, ridicați controalele la frontieră și la granițele terestre înainte de sfârșitul acestui an. Merită, acum este momentul potrivit."

Victor Negrescu, europarlamentar: „Există o perspectivă reală ca România să intre în spaţiul Schengen şi pe cale terestră până la finalul anului, sub impulsul Parlamentul European, Comisia Europeană va propune ca acest lucru să fie realizat în cursul acestui an. Deci avem mari speranțe la acest consiliu, dar mai ales avem o speranță că în cursul acestui an la nivel tehnic să avem o decizie favorabilă pentru ţara noastră."

Spaţiul Schengen este zona de liberă circulaţie a Uniunii Europene care include majoritatea celor 27 de state membre.

Camelia Donțu: De ce românii continuă să aștepte la granițele terestre? De ce nu suntem în Schengen?

Nicu Ștefănuță, europarlamentar, vicepreședinte PE: „Pentru că a fost o soluție de compromis, România a vrut să aibă o victorie într-un fel sau altul și Schengen maritim și aerian a fost acea victorie, care au putut-o oferi celelalte state în acel moment, și mai ales că pe terestru sunt cele mai mari valuri migratorii și nu sunt pe avion sau maritim. Eu am folosit următoarea metaforă: o dată ce ești cu piciorul în autobuz, vei fi și cu celălalt picior în autobuz, nu există un pasager prins între uși la nesfârșit”

