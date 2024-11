Mihaela Bilic explică ce să facem dacă „am făcut-o lată” în weekend și cum să evităm îngrășarea. „E ca datoria la bancă”

Ce facem dacă am exagerat cu mâncarea în weekend? Există soluții eficiente ca să nu punem kilograme în plus? Le aflăm imediat.

Weekendul este un moment de relaxare, dar fără mâncare, parcă nu e relaxare.

Mihaela Bilic: „Iată o strategie eficientă ca să putem mânca, dar să nu ne trezim cu kilograme în plus pe cântar. Avem trei-trei variante. Deci, pornind de la premisa că am făcut-o lată în weekend, și atunci, dacă tot am comis-o, trebuie neapărat să luăm măsuri. Nu se îngrașă dintr-o masă, nu se slăbește dacă sărim peste o masă, este nevoie de 4-5 zile ca excesul acela de calorii să înceapă să se transforme în grăsime. Și atunci dacă într-un weekend la o masă am mâncat mai mult, avem trei variante.

Fie imediat, precum datoria la bancă, ne plătim datoria.

Adică, dacă au fost mese mai copioase, zilele următoare suntem mai moderați, cu o supă, cu iaurt, adică regim detox, să scăpam de greul din stomac.

Dacă suntem atenți la corpul nostru o să vedem că după două-trei mese copioase el automat se liniștește și nu mai cere. Adică își face poftele și ne lasă în pace. Deci cum? Cu supe, cu ciorbe, cu iaurt, cu mâncare mai puțină, putem foarte ușor să compensăm acel exces caloric. Și din nou spun dacă facem media pe cinci zile să ajungem la o medie calorică care să șteargă, să spunem așa, excesul. Da, putem să facem lucrurile și anticipând. Adică avem în weekend, eu știu, o petrecere, o deplasare”

