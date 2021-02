Laptop-ul distruge spermatozoizii. Sfaturi pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea

Medicul supraspecializat în tratamentul infertilității Ruxandra Dumitrescu explică că infertilitatea are nevoie de diagnostic complet și de tratament asemenea oricărei alte boli.

Ruxandra Dumitrescu a fost în emisiunea ”Doctor de bine”, realizată de Andreea Groza și difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe www.doctordebine.ro.

Sarcina nu apare în decurs de un an, deși va doriți? Nu pierdeți timpul și ajungeți la un diagnostic. Aceasta deoarece timpul contează atât în obținere unei sarcini pe cale naturală cât și prin tehnici de reproducere umană asistată.

Andreea Groza: Infertilitatea este un diagnostic de cuplu. Cât durează testele?

Dr. Ruxandra Dumitrescu: Cauzele sunt 50% masculine, 50% feminine, de aceea se investighează cuplul. Investigațiile încep cu o spermogramă. În cazul femeii, aceasta va primi un diagnostic în decurs de un ciclu menstrual, în 2-3 consultații. În cazul doamnelor, cele mai frecvente cauze sunt obstrucțiile de trompe uterine (trompe uterine înfundate), probleme ovariene și vârsta.

Andreea Groza: Toți medicii spun să obținem o sarcină cât mai devreme. De ce timpul contează atât de mult?

Dr. Ruxandra Dumitrescu: Ne gândim la om ca la o ființă programată să se reproducă între 20 și 25 de ani. Doamnele amână foarte mult sarcina din motive sociale, de carieră. Așa apare infertilitatea legată de vârstă, o boală frecventă în ultimii 20 de ani.

”După 35 de ani, dacă sarcina nu apare în 6 luni, mergeți la medic”

Andreea Groza: Celulele reproducătoare feminine îmbătrânesc mai repede?

Dr. Ruxandra Dumitrescu: Femeile se nasc cu un număr fix de celule reproducătoare, pe care le găsim în ambele ovare.

Acestea se consumă la fiecare ciclu ovarian. Și nu există medicamente să creștem numărul lor. Femeile își consumă din acest coș cu ouă – cum spun eu – în fiecare lună. Consumarea totală a celulelor reproducătoare înseamnă menopauză. Dar de la 35 de ani sunt deja mai puține celule în ovare și de mai slabă calitate. Mai puțin fecundabile. Ele nu produc embrioni sau embrionii care apar sunt de calitate slabă. Embrionii nu se nidează, nu se lipesc de uter sau apare avort spontan și sarcina oprită în evoluție. În premenopauză sau mai devreme - de la 35 de ani - scad ovulațiile. Din 12 luni, femeia va avea 7-8 luni cu ovulație. Dacă mai exista menstruație nu înseamnă că totul e bine și că va apărea sarcina. După 35 de ani, dacă sarcina nu apare în 6 luni, mergeți la medic. Fiecare lună contează după 35 de ani, pentru că scade în fiecare lună numărul celulelor normale fecundabile.

Andreea Groza: Întrebați pacientele când a intrat mama sau bunica maternă la menopauză. De ce?

Dr. Ruxandra Dumitrescu: Am vorbit de acest coș cu ouă. Fiecare doamnă e programată genetic să aibă un anumit număr de ovocite (celule repropducătoare feminine) în ovare. Acestea se consumă la o anumită vârstă, seamănă cu ce s-a întâmplat cu mama, mătușa sau bunica maternă. O rudă din familia mamei. Genetic e programată informația- apare menopauza la 43 de ani sau la 51.

Andreea Groza: Dacă venim la o ecografie, ne puteți spune că ovarele sunt bătrâne. Dar puteți să spuneți că sunt batrîne și la 27 de ani. Mi se pare total nedrept!

Dr. Ruxandra Dumitrescu: Din păcate, vedem multe doamne foarte tinere care vin la un control de rutină, nu au nicio boală, dar observă că ovarele sunt sărace în foliculi (foliculii din ovar sunt cavități care conțin celulele reproducătoare). Le sfătuim ca în următorul an sau în următorii doi ani să facă un bebe sau să își congeleze ovocitele și să le folosească când găsesc un partener sau când decid că e momentul pentru un bebe. Rezerva ovariană (câte celule mai există în ovare) se determină prin ecografie în ziua 2,3 a ciclului menstrual. La ecografie numărăm foliculii. Se face astfel un scor - scor de rezervă ovariană. Se mai ia o analiză de sânge numita AMH. Apoi noi le coroborăm și apreciem riscul de menopauză precoce.

Andreea Groza: Dacă sunt foarte puține celule în ovar de ce congelarea ar fi o soluție?

Dr. Ruxandra Dumitrescu: Dacă sunt puține, în scurt timp vor dispărea. Nu va mai există nicio celulă care să poată forma un embrion. Noi extragem aceste celule din ovar, apoi le putem pătra prin congelare. Și ele pot fi folosite ulterior, când ne dorim o sarcină. Și va apărea sarcina cu material genetic propriu. Poate apărea după decongelarea celulelor. Acestea se pun în laborator împreună cu spermatozozii soțului și are loc fecundația. Apoi, după 3 sau 5 zile, embrionul se transferă în uterul mamei.

Andreea Groza: De ce să nu speriem de fertilizarea in vitro?

Dr. Ruxandra Dumitrescu: În ultiimii ani. se face pe scară largă în lume. Primul nou născut prin fertilizare in vitro este o femeie care are acum 44 de ani, are și ea un copil. S-a doverit că nu sunt riscuri de cancer de niciun fel la femeile care iau un tratament (stimularea ovariană) anterior fertizarii in vitro și copiii care se nasc sunt perfect sănătoși. Nu sunt riscuri pentru mama și copil mai mari prin comparație cu fertilizarea care se petrece natural în trompa uterină a femeii. La 12-14 zile după ce am transferat embrionul în uterul mamei, se face un test din sânge și atunci vedem dacă doamna va fi mama. Sarcina, ulterior, decurge absolut normal. Nu are un risc mai mare de avort spontan, nu este un calendar de urmărire cu analize în plus, embrionul nu are risc de malformații sau de sindoame genetice în plus. Mama va merge la medic și își urmărește sarcina ca o femeie care a obținut sarcina natural.

Fumatul accelerează îmbătrânirea celulelor reproducătoare

Andreea Groza: Când mergem la un medic, ni se spune nu fuma înainte de sarcină, nu fuma în sarcină.

Dr. Ruxandra Dumitrescu: Fumatul afectează vasele mici de sânge, dă spasme și scade fluxul de sînge spre organe. Fumatul este singura interdicție înainte de sarcină - indiferent că acesta e obținută natural sau prin FIV - și în sarcină. Doamnele au voie să bea cafea, să facă sport, să folosească crème.

Andreea Groza: Avem un copil și a doua sarcină nu apare. Se numește infertilitate secundată. Are și aceasta nevoie de diagnostic?

Dr. Ruxandra Dumitrescu: Da, doar nu pierdeți timpul. Noi știm o procedură mai scurtă de investigații. Și e mai ușor dacă doamna a reușit să aibă o sarcină. Dar trebuie să primească diagnostic.

Andreea Groza: Apropo de sarcină, și în cazul bărbaților contează să nu fumeze și să nu fie expuși la căldură. De ce?

Dr. Ruxandra Dumitrescu: Testiculele se afla în exteriorul corpului și ovarele în interiorul abdomenului. Temperatura la care trebuie să stea testiculele este cea a mediului înconjurător - de 20 de grade Celsius. Nu la temperatura interiorului corpului uman, cum stau ovarele – la 38-39 de grade Celsius. Îi sfătuim să meargă pe jos, să facă sport în aer liber. Și să nu foloseacă laptopul aproape de zona genitală. Nu pe picioare. Căldura emisă de aceste aparate nu e bună pentru spermatozoizi. Eu îi sfătuiesc ca la două ore de lucru în fața calculatorului să meargă afară. E important și pentru bărbații tineri pentru că în ultimii ani am observăm spermograme foarte afectate și la tineri.

Andreea Groza: Dacă un bărbat nu are deloc celule reproducătoare ce poate să facă?

Dr. Ruxandra Dumitrescu: Sunt două aspecte.Un domn cu spermograma anormală nu înseamnă că e neapărat infertil. Ar trebui să facă 3 spermograme la un interval de o lună și jumatate între ele pentru a certifica că e într-adevar afectat. Spermatozoiziii se formează în 70 de zile și orice boală de acum o lună poate să îi afecteze, dar nu îi afectează tot timpul. S-ar putea ca peste 2 luni să fie totul bine. Al doilea aspect – domnii care nu au nicio celulă, niciun spermatozoid în ejaculat, se numește azoospermie - pot să facă biopsie de testicul. Sub anestezie, se ia un fragment intern din testicul, se dă la laborator și embriologul poate găsi 2-3 spermatozoizi. Și astfel putem obține sarcina cu material genetic propriu.

Andreea Groza: Și dacă nu obțineți nicio celulă ce șanse are?

Dr. Ruxandra Dumitrescu: Spermă de la banca de spermă. Și doamnele la fel – ovocite de la banca de ovocite sau ovocite donate de o prietenă. E o procedură legală în România.

”Pacienții oncologici pot să devină părinți după boală”

Andreea Groza: Dar pacienții care au cancer pot să mai aibă copii?

Dr. Ruxandra Dumitrescu: Da, dacă le recoltăm celule reproducătoare – ovocite sau spermatzoizi – înainte de orice tratament chimio sau radio. Dacă au facut o singură doză de chimioterapie sau de radioterapie, nu mai putem face nimic cu celulele reproducătoare, ele nu vor mai forma un embrion niciodată. După un diagnotic de cancer, există un interval de 3 sptămâni în care se face RMN să se vadă extinderea bolii. În acest timp, bărbații pot recolta sperma de 2-3 ori, apoi se congelează. Iar femeilor, în decurs de 12 zile, li se pot recolta ovocite din ovare și aceaste se pot congela. Iar când vor fi iar bine, după tratamentul pentru cancer, celulele reproducătoare se pot folosi pentru sarcină!