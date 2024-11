INTERVIU. Ce trebuie să știm despre recoltarea celulelor reproducătoare înainte de tratamentele oncologice

De ce timpul contează mai mult în cazul femeilor, pentru perioada fertilă?

Dr. Cristina Damian Tănase: Ne naștem cu o rezervă ovariană, cu o cantitate de celule reproducătoare în ovare, din care se va consuma în fiecare lună, după ce vine menstruația. După 35 de ani, această rezervă e scăzută, dar nu doar atât. Și calitatea celulelor reproducătoare e slabă.

Celula reproducătoare masculină, spermatozoidul, în momentul fecundației, dă materialul genetic, adică 23 de cromozomi. Celula reproducătoare feminină, ovocitul, vine tot cu 23 de cromozomi, dar și cu metabolismul celular, pe care îl vedem și în viitorul embrion.

Din diverse motive, nu vrem o sarcină între 20 și 35 de ani. Ce putem să facem?

Dr. Cristina Damian Tănase: Putem să ne prezervăm fertilitatea din motive non-medicale. Se numește social freezing. Vom extrage din ovar ovocite și le vom congela. Apoi ele vor putea fi folosite, ulterior, pentru o sarcină. Dar contează ca aceste celule reproducătoare să fie recoltate la o vârstă cât mai tânără. Când ne dorim un copil, ovocitele se decongelează și se pun în contact, în laborator, cu spermatozoizii partenerului. Apoi embrionul format în laborator va fi transferat în uterul mamei.

Cum se face această recoltare?

Dr. Cristina Damian Tănase: Se face un tratament de stimulare ovariană, apoi se extrag ovocitele sub anestezie. Acestea sunt verificate de către embriolog și vor fi congelate doar ovocitele mature, care vor putea fi fertilizate în viitor.

Cât de sigură este această metodă și cât le putem păstra?

Dr. Cristina Damian Tănase: Este sigură, medicina a avansat fantastic. Aceste celule pot fi păstrate 5-10 ani.

Recoltarea celulelor reproducătoare după un diagnostic de cancer

Ne gândim și la femeile, și la bărbații, care primesc un diagnostic de cancer la o vârstă tânără. Ce pot face acești tineri în privința celulelor reproducătoare?

Dr. Cristina Damian Tănase: Acum vorbim de prezervarea fertilității în scop medical. Dacă o femeie tânără are un diagnostic de cancer, are nevoie de congelarea celulelor reproducătoare înainte de orice tratament de chimioterapie și radioterapie. Înainte de operație, dacă aceasta privește zona pelvină. Se recoltează prin stimulare ovariană. Procedura e scurtă și nu are impact asupra rezultatului tratamentului oncologic.

În cazul bărbaților, care au un diagnostic de cancer, de asemenea înainte de chimioterapie, radioterapie, operații pelvine, e recomandat să dea o probă de spermă într-o clinică de fertilitate. Celulele reproducătoare vor fi congelate și vor putea apoi să formeze un embrion sănătos.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: