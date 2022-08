Episoadele lungi și netratate de depresie pot declanșa o boală degenerativă numită demență, la vârstă tânără

Am uitat dacă am făcut duș sau nu? Această informație face parte din așa numita memorie recentă. Am uitat informații banale înseamnă, într-o primă etapă, probleme cognitive ușoare.

Doar în 10% din cazuri vor evolua spre boala numită demență. 90% dintre deficientele cognitive ușoare, adică am uitat ce am de cumpărat de la magazin, se vor rezolva de la sine. Rezolvarea lor înseamnă ca toți factorii de risc cardio-vasculari să fie ținuți în control.

Doctor Mihai Viorel Zamfir, medic specialist psihiatrie: „Colesterol crecut, obezitate, fumat, hipertensiune, diabet, contribuie la apariția demenței”.

Aceste boli necontrolate conduc la modificări ale circulației cerebrale. Afectează neuronii și pot declanșa așa numita demență de origine vasculară. În creier, aceleași boli determină accident vascular. Se poate întâmpla atât în artere, cât și în vene.

Doctor Virgil Ionescu, medic primar radiologie: „În cadrul unui accident vascular pot fi implicate și venele prin formarea de trombi sau prin mobilizarea unor trombi”.

Tuburarile de anxietate și depresie, de asemenea necontrolate, pot conduce la demență la vârstă tânără.

Doctor Mihai Viorel Zamfir, medic specialist psihiatrie: „Acest tulburări devin mai lungi, nu durează câteva zile cum dureză la majoritatea, intensitatea este foarte mare. Depresia, anxietatea necontrolată fac diferența între cei 90% care rămân stabili sau pot să regreseze și cei 10% care progresează”.

Tulburarea de anxietate ori tulbularea de depresie au nevoie de tratament. Acesta deoarece produc modificări bio chimice în creier care pot conduce, ulterior, demență.

Dată publicare: 05-08-2022 07:57