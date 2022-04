Doctor de bine | Ce este febra și cum o putem trata

Febra în sine nu este o boală, ci un simptom al unei afecţiuni.

Este o modalitate prin care organismul luptă cu un virus ori o bacterie şi, deşi poate părea ciudat, medicii spun că părinţii nu trebuie să se grăbească să scadă temperatura unui copil în primele clipe. Febra este un semnal pozitiv că sistemul imunitar s-a activat şi organismul reacţionează în faţa agenţilor patogeni. Concret, atunci cânt temperatura corpului creşte, sunt stimulate globulele albe, care ataca și distrug virusurile sau bacteriile.

Victor Miron, medic pediatru INSMC: „Febra are un rol foare bun în organismul nostru. De aceea, ea nu trebuie oprită de la început. Este una dintre ele mai mari greşeli să intervenim precoce în a scădea temperatura corpului. Scopul principal atunci când avem un copil cu febră nu este să-i normalizăm temperatura, ci să îl facem pe el să se simtă bine. Pe lângă febră trebuie să urmărim şi starea generală a copilului. Dacă are 38 şi stare generală alterată, cu siguranţă trebuie să-i administrăm atitermic. Dacă are 39 şi o stare generală foarte bună, încă se joacă, încă e activ, vorbeşte cu noi, e prezent în ceea ce face, atunci putem să amânăm administrarea de antitermic pentru corp are suficeinte resurse cât să facă faţă febrei şi mai mult, febra îl va ajuta pe copil să lupte împotriva infecţiei.”

