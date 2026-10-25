Dacă va găsi în intestin și fibre din salată sau orice altă formă de legume, colesterolul va fi eliminat.

Toate alimentele de origine animală conțin colesterol. Odată ce le consumăm, colesterolul poate fi eliminat.

Fibrele vegetale reduc absorbția colesterolului

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Fibrele vegetale scad absorbția intestinală a colesterolului. Mănânc alimente care conțin colesterol, asociate cu aceste fibre vegetale din intestin, ele se vor elimina împreună cu colesterolul. Și nu se mai produce absorbția de colesterol așa crescută în organism.”

Dr. Steluța Boroghină, medic primar pediatru: „Ce-i cu fibrele astea? Ele nu se absorb, spre deosebire de proteine și zaharuri, nu se absorb în intestinul subțire și ajung în colon, unde acolo ajung la bacteriuțele ale bune din microbiomul nostru, lactobacili digeră.”

Colesterolul extern, luat din alimente, se întâlnește în organism cu ceea ce produce ficatul, colesterolul intern. Asupra acestuia ne ajută să intervenim bine, culmea, grăsimile din alimente.

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Alimente de tip nuci, alune, migdale au rolul de a scădea colesterolul bazat pe conținutul de uleiuri vegetale, care scad producția de colesterol rău în organism, ele fac parte din dieta mediteraneană.”

Mișcarea zilnică protejează sănătatea inimii

Corespondent PROTV: „Mișcarea zilnică devine obligatorie și când avem grăsimile din sânge normale. Și când avem LDL colesterol mărit, diabet, hipertensiune. Pentru că mișcarea ține sub control toți acești factori de risc cardiovasculari, ne spun medicii.”

Atunci când colesterolul rămâne mare, în ciuda dietei mediteraneene și a mișcării zilnice, medicii vă dau medicamentele numite statine.

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Mulți pacienți se tem foarte mult de statine. Ele au și efecte adverse ca orice alt medicament. Pacienții se tem că le strică ficatul, asta este vorba, apar destul de rar.”

La fiecare 3 luni, este evaluată funcția ficatului și funcția musculară. Dacă apar modificări nedorite, se schimbă medicamentele.

Statinele stabilizează plăcile de aterom

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „De ce preferăm să înceapă statina la toți pacienții de primă intenție? Statina, pe lângă scăderea LDL colesterolului, are și rolul de a stabiliza plăcile de aterom depuse deja pe vase, să nu se mai rupă. Sunt mici bucăți din plăci, care sunt influențate de trecerea sângelui și se pot rupe. De aceea, medicamentele pe care le dăm pentru colesterol nu au doar rolul scăderii colesterolului, ci și de a ține plăcile stabile, să nu se rupă și să predispună la cheaguri.”

Odată rupte, aceste plăci pot face cheaguri în alte locuri. Așa apar infarctul și accidentul vascular cerebral. Statinele înseamnă protecția cu medicamente, oriunde în lume. Iar mișcarea zilnică este al doilea tip de protecție.