Tipurile de plastic care dăunează grav sănătăţii. Materialul se găseşte în pahare ori farfurii de unică folosinţă

Uniunea Europeana a anuntat ca pana in 2021 plasticul de unica folosinta va fi interzis pe teritoriul statelor membre. Iar pentru situatiile in care nu exista alternativa, consumul va trebui redus pana in 2025.

La baza sta informatia conform careia 70% din deseurile marine provin din astfel de obiecte. Dincolo de prezenta lor propriu-zisa in ape sarate sau dulci, problema e ca unele dintre ele elibereaza bisfenol A, o substanta extrem de periculoasa, care poate fi integrata de specii de pesti ori vegetatia acvatica. Si care trece, ulterior, si de statiile de epurare. Adica putem ajunge in situatia in care bem plastic de la robinet.

Substanta numita bisfenol A, pe care o contin unele dintre acestea, trece in apa. E integrata apoi in speciile acvatice, spre exemplu, pesti.

La Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" echipa condusa de Mariana Neamtu a decoperit particule infime, nanoparticule, care pot fi reutilizate la nesfarsit.

Substantele pe care le contin perturba sistemul endocrin, au efect similar cu al estrogenului. Apar mai repede atât pubertatea, cât şi bolile endocrine grave. Dovezi stiintifice ca ar dauna sanatatii avem pentru doua tipuri de plastic. Sunt numerotate cu 3 sau cu 7 în interiorul semnului de reciclare.

Plasticul marcat cu 7 elibereaza bisfenol A in alimente. Acest material a fost folosit la fabricarea biberoanelor ani de zile. Teoretic, din 2010, este interzis in Uniunea Europeana, dar poate fi gasit, in continuare, in pahare ori farfurii de plastic.

Dar si in apele dulci si sarate. Substanta este absorbita rapid de pesti ori de vegetatie. La ora actuala, nu exista sisteme de depoluare in masa. In acest moment, platim pentru toate deseurile pe care le-am aruncat.

Organizatia Greenpeace vine cu recomandari practice. Folositi bete de hartie. Beti cafea si apa din pahare refolosibile. Refuzati tacamurile de unica folosinta.

E greu sa planificati toate mesele, asa ca toate organizatiile pentru protectia mediului va invita sa aveti la dumneavoastra un briceag. Indiferent ca sunteti la birou sau pe drum.