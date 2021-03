Olimpia Melinte, Eliza din serialul "Vlad" se pregătește să aducă pe lume o fetiță. Face un vlog

Olimpia Melinte, Eliza din serialul "Vlad", se pregătește intens să devină, din nou, mamă.

Așteaptă o fetiță și va documenta experiența sarcinii într-un vlog, care poate fi urmărit pe platforma PRO TV Plus.

Ideea i-a venit în primele zile de sarcină, când a început să se lovească de tot felul de întrebări... fără răspuns, și curiozități. A povestit toul la „Ce se întâmplă, doctore?”

Andreea Groza: Prima oară când ai fost la „Ce se întâmplă, doctore” ai fost la kick-boxing...

Olimpia Melinte: „Mi-era dor şi de kickboxing, cred că o să fac şi asta, dar în timpul sarcinii nu am făcut nimic să mă pună în pericol.”

Andreea Groza: Când ai făcut mişcare ultima oară?

Olimpia Melinte: „Ieri. La începutul sarcinii am simţit nevoia să dansez. Nu am fost la un curs, dar găseşti pe internet tot ce ai nevoie. Am început cu RnB, apoi latino, până până la 5 luni am tot dansat, apoi am obosit şi acum fac gimnastică pentru femei însărcinate.”

Andreea Groza: Vei naşte natural?

Olimpia Melinte: „Da, aşa s-a întâmplat şi prima oară. Dacă bebeluşul e bine, o să merg pe naştere naturală.”

Andreea Groza: Ce ai învăţat din Olimpiada mămicilor?

Olimpia Melinte: „Foarte mult. Practic, Olimpiada mămicilor a pornit din dorinţa mea de învăţa lucruri. Au trecut 6 ani. Băieţelul meu are 6 ani şi s-au schimbat lucruri în domeniul medical, şi nu vorbesc doar de analize, ci şi de relaţia cu moaşa, specialistul în alăptare, cu oameni care te pot ajuta înainte să naşti. Am întâlnit oameni specializați în domeniul ăsta care sunt enciclopedie, cred că o femeia are nevoie să fie informată ca să nu ajungă la spital, să ştie ce să facă să n-o mai doară, să te poţi ajuta de respirație, de exerciţii Lamaze. Olimpiada mămicilor a venit din această dorinţă. Dar şi cumva de a mă întoarce la experiența de prezentator. Prima experiență în TV a fost de prezentatoare la Tele M Iaşi.

Îmi place să mă intâlnesc cu oamenii, să îi ascult.

(...)

„Ne-am gândim deja la subiecte din primele luni, cu bebeluşul acasă, ce are nevoie el, ce are nevoie mama, suntem în discuţii în zona asta şi colegii mei mă întreabă „dar tu când poţi să filmezi”. O lună vreau să stau şi apoi mă gândesc!”