Cum arată cel mai periculos cancer de piele. Semnul pe care majoritatea persoanelor îl au

O aluniţă suspectă are nevoie întotdeauna de un examen anatomo-patologic. Oricât de înspăimântătoare pare ideea unei asemenea proceduri.

Dacă testul confirmă prezenţa melanomului, următorul pas este evaluarea aşa-numitului ganglion-santinelă. Abia apoi se trece la planul terapeutic.



O dată la 6 luni mergeţi la dermatolog şi arătaţi-i toate leziunile de pe pielea dumneavoasta. Fie că sunt vechi ori noi. Leziuni se numesc alunițele sau petele pigmentare, dar şi porţiunile din tegument mai tari ori cu structura schimbată.



Cel mai periculos cancer de piele se numeşte melanom. Arată ca o aluniţă.



Dr. Mihaela Leventer, medic dermatolog: "Oamenii nu acceptă să îşi taie aluniţa, că se imprăștie. Pe de altă parte, dacă se zgârie pe o aluniță, vin de urgenţă să o scoată. Nu zgârietura produce cancer, cancerul era!"



Celulelele care formează exteriorul pielii se numeşte keratinocite. Deasupra lor, ca un scut, stă o substanţă neagră, care dă şi culoarea pielii. Acest pigment poate forma tumorile numite melanom. Cel mai important factor de prognostic în melanom este grosimea tumorii. O calculează anatomo- patologul.



Dr. TIberiu Tebeica: "Un pacient cu un melanom de sub 1 mm grosime are şanse foarte mari să fie ok. Pe când un melanom gros, de 4 mm - 4 mm nu e mult, dar microscopic e imens pentru o tumoră - sunt şanse mari să aibă deja metastaze. Dacă un melanom e excizat în faza incipientă, am salvat viaţa pacientului. Când un melanon are sub 1 cm grosime, şansele sunt foarte mari ca pacintul să se vindece.



După suspiciunea de melanom - pe care o face dermatologul-

e recomandată investigaţia numită limfo-scintigrafie. Aceasta detectează aşa numitul ganglion-santinelă, adică ganglionul care primeşte primul celule tumorale din melanom.



Dr. Amedeia Niță, medic primar oncolog: "Pentru un melanom ar trebui correct, concomitant cu internventia chirurgicală, să se facă, în același timp operator biopsiea ganglionului santinelă. Adică, dacă melanomul e situat pe totacere posterior, în acelaşi timp operator ar trbui efectuat excizia ganglionilor din axilă."

Ulterior, e recomandată investigaţia numită PET CT, care determină stadiul bolii.



Dr. Amedeia Niță: "Avem o asciere de imunoterapeutice, care funcționează foarte bine pentru anumite tipuri de melanoname. Internaţional, se aduce imunoterapia în stadiile local-avansat, adică ideea e să facem ceva ca să prevenim extensia bolii peste ani."