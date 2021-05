CSID. Randi, pasionat de sport. Cu achiziții minime și-a făcut sală de sport acasă

Pasionat de sport încă din liceu - deci de 20 de ani - Randi își începe dimineața cu efort pe stomacul gol de luni bune.

A făcut câteva achiziții minime, dar importante: un sistem de benzi TRX, gantere și o bară de tracțiune. Provocarea cea mare o reprezintă însă trezitul cu noaptea în cap, 7 zile din 7. Și dieta a schimbat-o.

Randi: „Am primit o bancă de ziua mea, avem niște gantere iefine recunosc fix inaite să înceapă nebunia, plus TRX, benzi.

- Ți-ai făcut o mică sală de sport.

- Mă trezesc la 7.30 - 8 în ultima parioadă și fac sport.

- Din punct de vedere al dietei cum combini acest program?

- De 6 ani nu am mai mâncat carne roșie, albă, pește mănânc. La pește nu am putu să renunț și la fructe de mare trebuie să le manânc și pe alea. Am renunțat la pui, vită, porc, pentru că îmi trebuia. Am rămas semi-vegetarian. Lumea mă întreabă, faci sală și ești vegetarian – dar de unde iți iei proteine. Au impresia că proteine există numai în vaci.

- Tu ești pasionat de sport dintotdeuna?

- Din liceu am început, știu că mergem în Pitești la o sală, totul era ruginit, antic. Făceam numai prostii și mi-a zis antrenorul de acolo. La 16-17 ani am început, fiind produsul firmelor cu Jackie Chan, Bruce Lee și toți care arătau într-un fel, cred că asta e singura parte bună a filmelor din copilărie că m-au făcut să fac sport. În periada aia studiam la pian și nu mă ajuta la digitație, dar a fost bine că am putut să fac sport.”