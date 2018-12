Cât de mult rezistă virusul gripal pe o bancnotă. Se poate ajunge chiar la infarct

Opt așa-zise "haine" are virusul gripal. Se schimbă anual și dau extrem de multe combinații.

De aceea, trebuie să vă vaccinați pentru protecție, mai ales că nu veți dezvolta, în această situație, așa-numita memorie imunitară. Care, într-adevăr, ar asigura protecția după o singură doză de vaccin…

Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel medic primar boli infecţioase: ”Lucrurile nu sunt chiar aşa de complicate. La o febră de 39 de grade organismul trebuie să se răcorească, să se raceaca. Mai repede şi singurul mecanism pe care îl are la dispoziţie este să pună inima să bată mai repede astfel încât să circule sângele repede să piardă căldura în exces. O inimă care are o coronară n piuneze ca să mă exprim plastic, care nu funcţionează cum trebuie, va pune acest cord în imposibilitatea de a se hrăni cu oxigen şi ca atare poate să dezvolte infarct miocardic. V a pompa sângele cu viteză, se va duce în cap şi apare accidentul vascular cerebral. De aia gripa nu e o joacă!”

Hipertensiune, diabet, depuneri de colesterol în vase. Accident vascular, în antecedente. De fapt, orice afecţiune cardio-vasculară cronică. Dacă vă caracterizează cele descrise...vă încadrați în categoria de risc maxim în caz de gripă. De aceea, trebuie să vă vaccinați. Pe același palier mai stau gravidele, copiii și orice persoană trecută de 65 de ani.

În prima etapă, gripa dă simptome precum febră de peste 39 de grade Celsius, dureri musculare, articulare și de cap. Abia în a doua fază apar simptomele respiratorii. Dintre toate virusurile care circulă în sezonul rece, Virusul gripal pare cel mai dificil abordat.

Acest tip de virus are opt segmente genomice. Adică 8 segmente în informaţia lui genetică. Prin comparație, temutul HIV are doar două... Aceste opt segmente pot face combinații între ele, care nu vor fi recunoscute de sistemul imunitar uman, de la an la an. Concret, vă veți îmbolnăvi și dacă v-ați vaccinat anul trecut ori ați trecut deja printr-un episod de gripă tot așa, înainte...

Mergem în laborator să aflăm de la un profesor în imunologie detaliile virusului gripal.

Prof. dr Veronica Lazăr Facultatea de Biologie: „După ce pătrunde într-o celulă gazdă, toate invelişurile virale sunt îndepărtate. În momentul re-asamblării şi formării de noi particule virale , segmentele se pot recombina.. Dacă o celulă gazdă este infectată concomitent cu două tulpini virale, prin aceasta recombinare pot rezolta tulpini cu o virulenţă mai mare. Cel mai periculos este virusul de tip 1 care se poate transmite de la păsări şi de la porc”.

Limfocitele B şi T sunt componente ale sistemului imunitar. Circula în sânge. Au viaţă lungă şi memorie. Păstrează amintirea primul contact cu un virus şi vor fi capabile să intre în acţiune repede şi bine. Imunizarea, bazată pe structura aceluiași virus, dar distrus, asigură această primă întâlnire. Nu va apărea boala. Dar limfocitele B şi T vor fi pregătite, în caz de contact cu virusul viu. Şi vor lupta eficient.

Fără însă ca dumneavoastră să ştiţi - adică să faceți temperatură, să vă doară capul...și așa mai departe. În cazul vaccinării, aceasta memorie imunitară durează cât sezonul anual de gripă. Iată ce ne ne spune reprezentantul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în România, Prof. dr. Alexandru Rafila: „Imunitatea de scurtă durată acoperă sezonul gripal, iar vaccinurile sezoniere au forma actualizată anual. Vaccinul antigripal conţine virusuri omorâte, deci nu vii. De aceea, se poate administra inclusiv gravidelor. „

În orice împrejurare, acordaţi atenţie sporită! Ne putem infecta și în lipsa contactului cu bolnavii. De pildă, pun mâna pe bani, eo e o bancnotă şi apoi duc mâna la nas. Pe o bancnotă, pe bani, pe suprafaţa acestora virusul gripal e activ până la 3 zile şi vă poate infecta.