Buze pline, pomeți ciopliți și implanturi mamare. De ce ajung sa semene între ele femeile care se operează

“Toate arată la fel". Ați auzit, poate, o asemenea constatare la adresa așa-ziselor vedete de pe rețelele de socializare. Care au mai umblat un pic la aparențe, înainte să se pozeze.

Avem numai buze pline, pomeți ciopliți, bustul ajustat, eventual un tatuaj de sprâncene și gene false.

Lăsând puțin gluma, vorbim despre un fenomen - remarcat și de specialiștii în medicină estetică - la tinerele care le calcă pragul. Vor să urmeze acest tipar al frumuseții, preluat de la persoanele publice. Iată câteva explicații.

Primul standard clasic al frumuseții a fost stabilit de greci acum două milenii și jumătate, în domeniul sculpturii. Și avea o denumire proprie - Kalos. Socrate, Platon și Aristotel susțineau că trebuia să existe armonie, ordine în primul rând în liniile fetei. Ce au filozofii cu injectarile de botox și implanturile mamare? Cultul grecilor pentru frumusețe se oglindește, în mare măsură, și în fascinația societății moderne pentru un anumit tipar estetic.

Idealul de simetrie și proporție a corpului a fost, de-a lungul istoriei, cel mai supus încercărilor de a fi reprodus. Pe vremuri, femeile aveau la dispoziție doar machiajul și anumite dispositive - de exemplu corsetele- ca să păcălească privitorii. Acum, intervențiile sunt mai drastice și cu efect pe termen lung sau definitiv.

Dr. Nemer Kamal, medic chirurgie plastică: “Numărul unu ar fi implantul mamar - augmentarea mamară, rinoplastia - operația la nas, și pe locul trei, care era o intervenție mai tabu și a devenit foarte căutată este lipoaspirația - remodelarea corporală.”

Să o luăm ușor, cu intervențiile fără bisturiu, ci cu seringă.

Dr. Nemer Kamal, medic chirurgie plastică: “Pacientele ajung să semene între ele pentru că exagerează. Vor mai mult și mai mult și mai mult! Cel mai des întâlnită este injectarea buzelor cu acid hialuronic. Pomeții... e o intervenție prin injectare care e foarte plăcută ochiului. Se vede frumos, dar nu tuturor li se potrivește. Acolo e delicat.”

Dacă substanțele se absorb în câteva luni, ce e tăiat și cusut e și greu de reparat. Valabil în primul rând pentru nas.

Dr. Nemer Kamal, medic chirurgie plastică: “La mine, cel puțin, au venit cu nasul Lorei! Da. Vreau nas ca al Lorei. Iar la colegi vin cu nasul Danielei Crudu. E micuț, e drept... da! Lupta noastră este cu pielea. Sunt nasuri care au exces de piele și pacienții nu înțeleg că acea piele trebuie să se retragă, să se așeze pielea. La femei 8 luni -1 an, la bărbați 1 an - 1 an jumate.”

Să vorbim sincer și despre chirurgia exclusiv feminină.

Dr. Nemer Kamal, medic chirurgie plastică: “Pentru o augmentare mamară, încep de la 20 de ani până la 50 de ani. Majoritatea vor sâni ori ca o prietenă, ori ca o vedetă. Nu neapărat naturali. Care are sâni puși. Vin cu poze, cu imagini. "Uitați, i-ați făcut prietenei mele. Se poate?" Depinde foarte mult de cum vede acel chirurg frumusețea mai departe la pacienta respectivă.”

Lipoaspirația poate fi o intervenție cu efect dublu - subțiază talia și face să dispară burta, apoi rotunjește fesele. Vor să semene cu personaje din social media. Mai ales Kim Kardashian. Mai nou, toată lumea vrea talie foarte mică, fund foarte mare. Grăsimea pe care o scoatem din acele zone de unde o scoatem, de unde o aspirăm se poate reinjecta în feșe.

Am trecut așadar în revistă schimbările oarecum evidente, prin care putem adapta ce ne-a dat natura. În acest punct, tinerele fac doar mici ajustări de look. De pildă, merg la saloane și cer specialistului să le aplice gene false. Cât mai lungi, dese și evident negre.

Maria Popa, artist gene: “Nu înțeleg, sunt fete de 20 de ani, de ce vor să fie ceea ce nu sunt. Și sunt dezamăgită pentru că fetele din ziua de azi nu au personalitatea lor. Nu mai știu să se definească și cine sunt. La noi la atelier vin mama, fiica, bunica, prietene, sunt cel puțin 5-6 prietene pentru că se aduc una pe altă. Dar stilul este diferit.”

Până la urmă, stilul e cheia. Însă contează și curajul celor care oferă un serviciu estetic - fie el chirurgical sau neinvaziv - de a-și sfătui clientele. Și chiar de a refuză schimbările care ar dauna imaginii acestora.