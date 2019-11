Boala periculoasă pe care o pot lua pacienții din cabinetele stomatologice

Hepatita B - o boală uşor de făcut, prin intermediul unui obiect care lezează pielea. De la această informaţie, a fost conceput protocolul internaţional necesar în cabinetul dentar. Sunt paşi stricţi, pe care trebuie să îi respecte personalul medical.

Asist. univ. dr. Daniel Referendaru, medic stomatolog: "Direcţia de sănătate publică ne spune că, din păcate, cabinetele de stomatologie pot fi vectori pentru hepatită B, cu 8,7% şi hepatită C, pe locul 2, după infecţiile nasocomiale intraspitalicesti."

Prof. univ. dr. Horia Barbu, medic primar chirurgie dento-alveolară: "În momentul de faţă nu există clinică care nu aibă un autoclav de ultimă generaţie, care sterilizează perfect . Problema nu est cât de bine sterilizezează autoclavul, pentru că ele sunt de cea mai bună calitate. Problema e ce face personal medical din momentul în care pacientul începe intervenţia."

Orice instrument folosit în cabinetul dentar este pus într-o cuvă cu bactericide, adică substanţe care omoară bacteriile. Apoi, este spălat cu perii pentru îndepărtarea oricăror resturi macroscopice. Abia apoi intră în cuva de sterilizare într-un ambalaj de hârtie închis etanș.

La scaunul de stomatologie, toate suprafeţele de lucru trebuie dezinfectate înainte de fiecare pacient. De asemenea, lampa stomatologică pe care medicul va pune mâna protejată de mănuşa.

Prof. univ. dr Horia Barbu: "Putem să transmitem pacienților o hepatită, fie că e B sau C, hivul mai puţin - e rata de transmitere destul de scăzută. Virulența virusului e scăzută, comparativ cu virusul B. Cel mai periculos, din punctul meu de vedere, este virusul de hepatită B. Se transmite în proporţie foarte mare, e foarte rezistent, poate să stea şi 7 zile. Dacă nu ai curăţat o parte din lampă, după 7 zile el e încă activ."

De aceea, toate înainte de fiecare pacient. De asemenea, înainte de intervenţiile sângerânde, orice pacient are nevoie de analize.

Prof. univ. dr Horia Barbu: "Pe orice intervenţie sângerândă, facem analize şi aceste analize protejează pacientul să vedem că nu are probleme de coagulare, cu glicemie, cu ficatul, inclusiv hepatită B şi S verificăm tot."



Când vă faceţi analizele uzuale, o dată pe an, în acestea se includ testele pentru hepatită B, C şi HIV. Pentru hepatita B există vaccin, care poate fi făcut de orice adult. Hepatitele B şi C se tratează.

Virusul HIV, ţinut în control de medicamente, nu scade speranţa de viaţă a pacientului.