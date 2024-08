Destinații de vacanță la mai puțin de o oră de București

Am căutat destinații care să răspundă oricăror pretenții, dar și bugete. Astfel, am vizitat patru locuri din apropierea Bucureștiului: două în partea de nord și două în sud.

Toate sunt potrivite atât pentru o ieșire în cuplu sau cu prietenii, cât și pentru un sejur reușit în familie.

Fie că vă doriți o vacanță activă sau una de relaxare, veți rămâne cu amintiri de neuitat.

Am plecat de dimineață din București către Snagov și m-am bucurat de drumul prin pădure, la volanul mașinii. Odată ajunsă la destinație, într-un loc superb - un conac în mijlocul pădurii - și având frumusețea lacului Snagov în fața ochilor, am uitat de orice grijă și am reușit să mă deconectez complet.

Următoarea oprire a fost lângă Ploiești, într-un loc unic în România, în care îmi place să poposesc de fiecare dată când drumurile mă poartă în această zonă. Sau aleg să vin aici special pentru a lua masa și pentru a mă relaxa alături de familia mea. Domeniul oferă un peisaj spectaculos, cu vegetație bogată și rânduri de vie, perfect aliniate, care se întind cât vezi cu ochii.

Pentru zona de sud a Bucureștiului, am schimbat mașina pentru o libertate mai mare de mișcare off-road, potrivită pentru experiențele și traseele spectaculoase, pe care urma să le descopăr.

În localitatea Greaca, m-am oprit într-un loc în care piscinele pregătite pentru răsfăț și priveliștea încântătoare te transpun rapid în starea de vacanță.

E un loc în care îți dorești să stai cât mai mult, relaxat, și unde terasele elegante oferă un cadru perfect pentru momente plăcute.

Am pornit apoi spre Comana. Cu pădurea de o parte și de alta a drumului, distanța mi s-a părut foarte ușor de parcurs.

Cărările domeniului vizitat comunică cu inima naturii, acolo unde sufletul se poate odihni în liniște, sub ocrotirea pădurii.

Frumusețea codrilor seculari și calmul Deltei conturează un tablou viu, insuflețit de miile de viețuitoare care și-au făcut casă în stufărișul bălții.

Domeniul Comana e un tărâm pitoresc, departe de viața citadină, prin așezarea sa perfectă în mijlocul naturii.

Orice variantă ați alege, cu siguranță nu o să simțiți că sunteți atât de aproape de București, ci într-o veritabilă vacanță.

