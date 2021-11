Ultimele ore dinaintea marilor reduceri de Black Friday. Ce au pregătit magazinele

Așteptată un an întreg, ziua marilor reduceri este la câteva ore distanță. Mulți comercianți se pregătesc să dea startul vânzărilor de Black Friday la miezul nopții și mizează pe apetitul oamenilor pentru cumpărături online.

Și-au pregătit stocurile, echipele și așteaptă comenzile pe care promit că le vor onora, în cel mai scurt timp. Reducerile pot ajunge și la 90 la sută din prețul inițial.

Multe magazine online vor declanșa nebunia chiar la miezul nopții și promit cele mai mari reduceri din an. Unii comercianți se pregătesc de luni de zile.

eMAG: “În departamentele noastre avem 2.000 de colegi care lucrează chiar acum cum îi vedeți și sunt pregătiți să crească ritmul pe măsură ce vom primi comenzile de mâine. Am crescut cu 600 colegi echipa noastră. Noi am pregătit 4,5 mil produse pentru clienții noștri. Ne așteptăm ca sâmbătă și duminică, zi de vârf de procesare. Practic vom lucra zi și noapte din depozitele noastre. Să predăm câte 350.000 colete pe zi”.

Pentru retailerii online, Black Friday înseamnă vânzări uriașe, câștiguri mari, dar și multă muncă. De aceea, se pregătesc cu stocuri impresionante.

Elefant: “Peste un milion de produse vor fi reduse. Reducere care va ajunge până la 90%. Avem 15 categorii de produse cu discount și toate sunt căutate în această perioadă. În general în săptămâna de Black Friday se fac între 5 și 10 la sută din vânzările anuale. Deci este o săptămâna foarte importantă penrru comerțul online”.

XPERT beauty: “Cele mai vândute produse sunt produse de îngrijirea părului, pielii, noi fiind un magazin de cosmetice profesionale, aceste categorii cresc puternic, exponențial, făcând ca luna noiembrie să fie practic dublă față de orice altă luna a anului. Avem peste 12.000 produse reduse cu reduceri ce ajung până la 70%”.

Pentru unul dintre cei mai mari comercianți însă, Black Friday s-ar fi putut sfârși înainte de a începe.

ANPC a decis suspendarea activitățîi după ce inspectorii au constatat că la multe produse reducerile afișate nu respectau legislația în vigoare. Reprezentanții companiei spun însă că măsură a fost anulată îndată ce au remediat în totalitate erorile.

CEO Altex: “Am comis și noi anumite erori, privind semnalizarea produselor, ne cerem scuze clienților noștri, bineînțeles le-am corectat imediat ce au fost sesizate și considerăm măsura suspendării activității ca fiind disproporționată cu dimensiunea erorii comise.

Director tehnic: “Ne-au cerut niște lucruri pe care le-am reparat chiar din prima zi. Am continuat să facem verificări, procesul verbal conține vreo 40 produse, deși în comunicatul de presă se spune de mii. Am demarat imediat și am verificat tot site-ul, sunt peste 100.000 referințe acolo, a durat 2 zile să le verificăm pe toate. Am corectat 100% erorile conform reglement legale”.

ANPC a înfiinţat recent Comandamentul Special Black Friday, care are drept scop supravegherea permanentă a ofertelor cu promoţîi, din această perioadă, indiferent de domeniul de activitate.