Black Friday 2018. Compania care a înregistrat vânzări de un milion de lei în 12 secunde

Pasionaţii de cumpărături sărbătoresc "Vinerea neagră" cu reduceri spectaculoase şi vânzări record. Potrivit estimărilor, în prima parte a zilei comenzile au fost cu până la 30% mai mari faţă de anul trecut.

Unii au prins promoţii de sute de lei la televizoare sau telefoane, în timp ce alţii au cumpărat maşini mai ieftine cu mii de euro, decât în altă zi a anului. Record a fost şi la numărul de comenzi plătite cu cardul: mai mult de o treime din total.

"Vinerea neagră" a preţurilor a început în România la miezul nopţii pentru cei mai mulţi comercianţi online. Unii au furat startul şi au dat drumul reducerilor cu o zi înainte, alţii abia dimineaţă. Cele mai multe tranzacţii au fost înregistrate puţin înainte de ora 7.

”Am înregistrat minutul de aur cu peste 1130 de tranzacţii pe minut, ceea ce este un record absolut cel puţin în sistemul nostru. În primele 13 ore de tranzacţionare înregistrăm peste 150 de mii de tranzacţii şi ca şi volum am înregistrat peste 115 milioane de lei”, a precizat Marius Costin, managerul unei companii de procesare a plăților online.

Black Friday este singura zi în an când românii cumpără mai mult online decât din magazine şi pentru prima dată până acum mai mult de o treime din comenzi au fost plătite cu cardul. Cea mai mare tranzacţie a fost făcută de cineva care a cumpărat lingouri de aur, de 130.000 de lei. Cele mai populare produse sunt însă televizoarele, telefoanele, articolele de îmbrăcăminte şi, pentru că vine iarna, anvelopele.

În prima parte a zilei, cele mai mari platforme de cumpărături au înregistrat creşteri de 20-30% peste nivelul de anul trecut.

”Pentru cei mari putem spune că este a 13-a lună sau 10% din vânzarea anuală într-o zi şi pentru cei mici, mijlocii ajunge până la 20% acest procent. Să vinzi într-o zi 20% din cifra de afaceri pe un an e foarte mult”, explică Vlad Diaconu, consultant E-Commerce.

”Am vândut un milion de lei în 12 secunde, 10 milioane de lei în două minute şi am ajuns în jurul orei 12 la vânzări de 300 de milioane de lei, cu mult peste estimările noastre şi peste nivelul anului trecut. Aproape cât toată ziua anul trecut”, a transmis Florin Filote, director eMAG.

”Noi ne-am propus o creştere între 35% şi 40 %, suntem în grafic în momentul de faţă. Noi spunem că e o creştere dublă faţă de piaţă în acest eveniment”, explică Robert Berzea, reprezentant megazin online de fashion.

Dacă în alţi ani era înghesuială mare şi în magazinele clasice, anul acesta n-a mai fost aşa.

"Nu e aşa aglomerat, probabil lumea îşi ia de pe site-uri, nu? Online”, spune un client.

Dar când vine vorba despre reduceri, acestea se simt, mai ales la produsele scumpe, cum este un televizor.

"Am aşteptat, l-am căutat şi am considerat că este momentul să-l achiziţionăm. Era în jur de 10.000 de lei, iar la 7400 eu zic că e ok ca preţ şi e unul dintre cele mai bune televizoare”, spune un client.

Electronicele au fost cele mai vânate în mediul offline, urmate de electrocasnice, dar promoţiile s-au ţinut lanţ şi în magazinele de haine, cosmetice ori supermarketuri. Revelionul reducerilor a ajuns şi în magazinele de mobilă, unde promoţiile au fost împărţite pe culori - de exemplu, într-un magazin produsele roşii au preţuri mai mici cu 20%. Black Friday a ajuns şi în magazinele de bricolaj, dar va dura tot weekendul.

Reducerile sunt analizate atent nu doar de clienţi, ci şi de Consiliul Concurenţei şi Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului. Anul trecut, au fost cazuri în care comercianţii nu au respectat condiţia ca preţul iniţial să fie la cel mai mic nivel din ultimele 30 de zile, conform legii, astfel că unele firme au fost amendate.

