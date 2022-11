Când este Black Friday 2022 pe Fashion Days, Answear și About You

Interesul pentru achiziționarea de produse de fashion la reducere este în creștere, potrivit studiilor din 2022, de aceea vă arătăm când e Black Friday 2022 pe principalele site-uri de haine: Fashion Days, Answear și About You.

Când este Black Friday 2022 pe Fashion Days

Fashion Days aparține de eMAG, dar anul acesta vor organiza Black Friday 2022 într-o zi diferită. Pe site-ul oficial se anunță că Black Friday 2022 are loc luni, 7 noiembrie.

Ce oferte vor fi la Fashion Days de Black Friday 2022

Fashion Days anunță că anul acesta vor fi puse la reducere peste 2 milioane de piese vestimentare, încălțăminte și accesorii pentru femei, bărbați și copii, de la branduri de top precum Nike, GAP, Puma, UGG, Guess, Pepe Jeans London, BOSS, Esprit, adidas, Tommy Hilfiger, U.S. Polo Assn., Diesel, Liu Jo, Love Moschino, Karl Lagerfeld, Under Armour, Fossil, UGG, Trendyol, Jack & Jones, NA-KD, Levi's, Ted Baker, Gant, Geox, Furla, EA7, Michael Kors, Emporio Armani, Timberland, Trespass, Geographical Norway și multe altele.

La ce oră începe Black Friday 2022 la Fashion Days

Deși nu a fost anunțată ora exactă la care se va da startul reducerilor, pe fashiondays.ro se arată că „Black Friday începe anul ăsta dis de dimineață, poți face prima comandă chiar în drum spre birou sau atunci când îți savurezi în liniște cafeaua”.

Persoanele care au instalată aplicația pe telefoanele mobile vor primi notificare imediat ce se dă startul reducerilor.

Black Friday 2021 la Fashion Days

Anul trecut, de Black Friday, pe Fashion Days s-au comandat peste 600.000 de produse. Brandurile preferate de români au fost UGG, Karl Lagerfeld, Puma, Calvin Klein, Under Armour, Columbia, Nike, Guess, Tommy Hilfiger și Adidas.

Valoarea medie a unui coș de cumpărături a fost de 440 de lei, iar cele mai comandate produse au fost ghete pentru femei și bărbați, pantofi sport, jachete și genți pentru femei.

Cele mai multe comenzi au fost plasate în București. Au urmat apoi Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași.

Când este Black Friday 2022 pe Answear

Black Friday 2022 începe pe answear.ro pe 11 noiembrie și va dura până pe 27 noiembrie. Deși startul campaniei de reduceri va fi dat în ziua de Black Friday, Answear anunță că va reînnoi stocurile de produse în zilele care urmează, astfel că timp de o săptămână vor fi suficiente oferte.

Retailerul anunță că vor fi reduceri de până la 70%, iar cei care comandă din aplicație și folosesc codul” EXTRA” vor mai primi încă 10% reducere la o gamă largă de produse selecționate.

Ce produse vor fi reduse pe Answear de Black Friday 2022

Potrivit unui comunicat de presă transmis de retailerul de fashion, în campania de Black Friday vor fi reduse haine de iarna pentru femei, ghete, cizme, pantofi de damă și de bărbați, încălțăminte și îmbrăcăminte pentru copii.

Printre brandurile care vor fi reduse de Black Friday se numără Tommy Hilfiger, Clarks, Big Star, Selected, Marc O’Polo, Timberland, GEOX, Jack&Jones, Tom Tailor, Broadway sau Lee Cooper.

Oferte speciale de Black Friday 2022 la Answear.ro

Toți clienții care comandă de pe answear.ro de Black Friday 2022 vor primi cadou o cutie de praline de ciocolată Lindor și vor avea livrarea gratuită pentru comenzile de peste 100 de lei.

Când este Black Friday 2022 pe About You

Magazinul online About You a anunțat că va lansa campania de Black Friday de anul acesta pe 10 noiembrie și va dura trei zile, până pe 12 noiembrie. De asemenea, la About You va fi organizat și un Black Weekend, o săptămână mai târziu.

About You anunță că în perioada 10-12 noiembrie 2022 se desfășoară campania de reduceri de Black Friday 2022. Mai apoi, vineri, 26 noiembrie 2022, utilizatorii platformei online au șansa să achiziționeze alte produse la prețuri super mici cu ocazia reducerilor internaționale de Black Friday. Iar cei care ratează și această a doua șansă de Black Friday, mai au o variantă: Black Weekendul de pe 27 până pe 28 noiembrie 2022.

Ce produse vor fi reduse de Black Friday 2022 la About You

De Black Friday 2022, la About You va fi la reducere o gamă variată de articole vestimentare pentru femei, bărbați, dar și pentru copii de la peste 800 de branduri. Astfel vor fi oferte la geci, rochii, pantaloni și multe, multe altele – dar numai în limita stocului disponibil.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 01-11-2022 15:01