A început să danseze pe manele după ce a ieșit de la BAC. De ce n-a scris nimic în lucrare

Peste 43 de mii de tineri își mai încearcă o dată norocul, poate, poate, iau Bacalaureatul. A început sesiunea de toamnă, cu proba scrisă la Limba și literatura română.

Cei mai multi dintre candidați au mărturisit că n-au avut timp nici peste vară să se pregătească, dar sunt conviși că vor reuși să facă bani și fără școală.

Specialiştii pun însă degetul pe rană şi spun că ei sunt simbolul clar al eşecului învăţământului românesc.

A fost veselie mare în fata Liceului Tehnologic ''Traian Vuia'' din Capitală, la o oră şi jumătate de la începerea examenului de Bacalaureat. Ai zice că e semn de bucurie, doar că:

Fată: "Nu am scris, nu-mi veneau idei în cap.''

Reporter: Ce subiecte au fost?

Băiat: Ei, Rebreanu şi ca de obicei cu întrebări cu alea.



Băiat: "Am învăţat, dar nu mi-am adus aminte bine: Rebreanu sau Călinescu şi la subiectul al doilea m-am descurcat la comentarea unei poezii."

Unii au făcut eforturi pentru a promova măcar acum în toamnă.

Fată: Am stat câte 5 ore la meditaţii la matematică şi română şi bioologie.

Reporter: Câţi bani ai cheltuit peste vară pe meditaţii?

Fată: Puteam să-mi iau o maşină.

Alţii nu s-au obosit prea tare, însă.

Fată: "Nu m-am înscris în prima sesiune de Bac, că am avut o problemă. Am fost la mare şi am venit acum. Mai ales pentru mama, pentru ea am venit să dau, că eu n-am vrut."

Băiat: "Am fost plecat, am fost mai mult la mare la munte. Mie nu-mi pasă dacă trec Bac-ul.''

În total sunt 43.500 de candidați care s-au înscris pentru a susţine probele examenului naţional de Bacalaureat sesiunea august-septembrie. Dintre aceştia, 28.700 sunt tineri din promoţia curentă, iar 14.800 din promoţiile anterioare.''

Cei mai mulţi au plecat grăbiţi. N-au luat pliantele facultăţilor sau şcolilor sanitare dispuse să îi primească.

Reporter: Ce vrei să faci după?

Băiat: Aş sta pe acasă, să meargă treaba, stau bine momentan.

Băiat: ''Facultatea nu e pentru mine, nu m-aş vedea acolo."

Băiat: ''Aici nu se merită, nu e îndeajuns de superior învăţământul pentru asemenea licee pe care le terminăm. Eu am terminat liceul sportiv'.'

Reporter: Cum au fost cei 12 ani în învațământul românesc?

Băiat: Vai de capul lor, nu te ajută cu nimic.

Reporter: Ce vrei să faci mai departe?

Băiat: Să plec în Anglia să fac bani.

Specialiştii în educaţie şi sociologii vorbesc despre o situaţie dramatică.

Gelu Duminică, sociology: "Modelele pe care le avem sunt mai degrabă unele care au reuşit să facă bani, nu contează cum. Pe de altă parte aceşti copii sunt simbolul eşecului sistemului educational românesc. De multe ori îi blamăm că nu pot, nu vor, dar de multe ori ceea ce ei urmează e o pseudo-şcoală. Sunt mulţi copii care au o traictorie slabă din clasa 1, şi traictoria nu e generată de capacitatea lor intelectuală ci mai degrabă de calitatea pe care ei o primesc în şcoală, multe şcoli pregătindu-i să eşueze, nu să evolueze".

Rezultatele examenului, înainte de contestaţii, vor fi afişate pe 3 septembrie.