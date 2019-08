Un bărbat a depăşit coloana de maşini şi a lovit un angajat al bacului din Tulcea. Ce a făcut apoi

Scene incredibile s-au petrecut la punctul de traversare a Dunării cu bacul din judeţul Tulcea spre Galaţi. Un bărbat a depăşit coloana de maşini şi a vrut să forţeze intrarea pe pasarelă.

În acel moment a fost oprit de agenţii de pază şi de ceilalţi şoferi, dar omul, nervos, a dat cu maşina peste unul dintre angajaţii bacului.

Administratorii firmei care asigură traversarea Dunării spun că astfel de incidente sunt tot mai dese şi cer sprijinul poliţiei. În comună I.C. Brătianu, de care aparţine punctul de trecere, lucrează un singur agent de poliţie, spun ei.

Primii au intervenit ceilalţi şoferi care aşteptau de mai bine de o oră la coadă să se îmbarce pe bacul care ar fi trebuit să îi ducă la Galaţi. La un moment dat, însă, bărbatul din maşina roşie s-a enervat, a închis portiera şi l-a lovit pe agentul de pază.

Cosmin Gherghe, agent de pază bac: "A depăşit toată coloană, a venit în faţă, şi-a luat bilet de la casierie, l-am oprit de două ori, l-am rugat să se ducă la rând. N-a vrut, a intrat pe pasarela bacului, cred că era beat, drogat, nu ştiu, eram în faţa maşinii, am încercat să sun la 112, atunci a accelerat maşina şi a dat peste mine."

Supărat că nu a fost lăsat să intre în faţă, după acest incident, bărbatul a simulat că ar vrea să se arunce în Dunăre.

Tot ceilalţi şoferi l-au prins pe bărbat înainte de a se arunca în Dunăre. Din cauza incidentului, timp de mai bine de o oră, traversarea fluviului a fost întreruptă.

Astfel de scene nu reprezintă, din păcate, o excepţie. Un angajat al aceleiaşi firme a fost atacat fără motiv, la sfârşitul săptămânii trecute, de doi tineri care consumau băuturi alcoolice în zona de aşteptare.

Lucian Croitoru, angajat bac: "Unul m-a provocat în faţă şi, când am văzut că celălalt vine pe la spate, am băgat mâna la spate şi am scos spray-ul paralizant. Au dat în mine, m-au trântit jos, mi-au spart ochelarii, mi-au spart ceasul."

Administratorii fac apel la conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Tulcea să suplimenteze numărul de agenţi din comuna I C Brătianu, de care aparţine punctul de traversare, pentru că se simt permanent în pericol.

În aceste cazuri au fost deschise dosare penale pentru loviri sau alte violente.

În special în perioada verii, traversarea Dunării cu bacul pe la Galaţi se face anevoios, cu timpi mari de aşteptare, pentru că acesta este unul dintre drumurile spre litoral. Aşa se face că apar incidente, în momentul în care nervii şoferilor cedează.

Dacă totul este amplificat şi de consumul de alcool, scandalul e gata. Ce este şi mai grav e că, din cauza acestor episoade de violenţă, cei de la bac nu mai stau noaptea pe malul tulcean pentru a prelua urgenţele pentru că pur şi simplu le este frică.

Dacă, de exemplu, Ambulanta Tulcea trebuie să aducă un bolnav de urgenţă la Galaţi, autospeciala trebuie să aştepte acum un bac care să vină de pe celălalt mal, de la Galaţi, pentru a fi preluată.

Administratorii firmei care asigură traversarea Dunării spun că, dacă sună după ora 16:00 la poliţia de la IC Brătianu li se spune să apeleze numărul 112, iar singurul agent de acolo ajunge după foarte mult timp de la incident.