Mai puțin de o treime dintre absolvenții de liceu au luat note de trecere la Bac: ”Nu m-a interesat, nu vedeam un rost”

Absolvenții de liceu care s-au înscris la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului au aflat marți ce au făcut la examen. Notele au fost afișate pe site-ul edu.ro și la avizierele școlilor.

Cei nemulțumiți au depus contestații și vor primi răspuns vineri. Mai puțin de o treime dintre absolvenții de liceu înscriși la BAC-ul de toamnă au luat note de trecere.

Imediat după afișarea rezultatelor la Bacalaureat, numeroși absolvenți de liceu au depus contestații, nemulțumiți de notele primite.

Elev: "Am venit să fac contestație la matematică.”

Reporter: ”Ce notă ai luat?”

Elev: ”3,1."

Elev: "Am luat șase la română, am luat cinci și 10 la mate. Am fost preocupat cu vacanța și n-am mai ținut cont de asta, dar a fost bine și așa."

Elev: "N-am intrat în prima sesiune. Am avut niște probleme la matematică.”

Reporter: ”Ți-a părut rău că n-ai intrat în prima sesiune?”

Elev: ”Sincer da, puteam să intru în toamnă la facultate."

Daniel are 21 de ani și a susținut examenul pentru a treia oară, și de această dată fără succes.

Elev: "E a treia oară, cam așa. ”

Reporter: ”Și ce s-a întâmplat în celelalte dăți?”

Elev: ”Nu m-a interesat Bacul. Nu vedeam un rost. După vorbele familiei m-am gândit să îl iau. Nici acum nu îi văd întrebuințarea, maxim o promovare ca manager.”

Înainte de contestații, promovabilitatea la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului a fost de 30,3% și nimeni nu a obținut media 10. Dintre cei care au luat note de trecere, peste 6.800 au absolvit liceul anul acesta, iar aproape 2.900 sunt din promoțiile anterioare.

Anul acesta, generația de elevi de clasa a12-a a numărat aproximativ 152.000 de elevi, iar la examenul de Bacalaureat s-au prezentat cu 40.000 mai puțini. Au promovat însă în prima sesiune doar 83.000, iar în sesiunea a doua 9.000, ceea ce înseamnă o rată mare de abandon, dar și de tineri care fără diplomă de Bacalaureat sunt greu de integrat pe piața muncii.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.