VIDEO. Rolls-Royce a prezentat vehiculul de lux Boat Tail. „Cel mai ambiţios automobil creat vreodată”

Noul model vine în timp ce Rolls-Royce lansează o nouă divizie în cadrul afacerii sale, Coachbuild, un program exclusiv pentru invitaţii, care va permite celor mai importanţi clienţi ai producătorului de automobile să comande maşini unice.

Fiecare Boat Tail a fost personalizat pentru cumpărătorul său, care a colaborat cu designeri timp de patru ani la maşinile din cadrul programului Coachbuild.

Peste 1.800 de piese noi au fost dezvoltate pentru Boat Tail, fiecare dintre ele având caracteristici de lux, cum ar fi frigidere duble pentru şampanie de epocă şi ceasuri personalizate, care pot fi purtate sau introduse în maşină pentru a fi folosite ca ceas.

Descrisă drept ”o maşină minunată, magnifică”, CEO-ul Rolls Royce, Torsten Müller-Ötvös, a spus că viitorul posesor a fost implicat ”în fiecare pas al călătoriei”. De asemenea, crearea unor astfel de maşini personalizate a fost ”o experienţă care nu poate fi cumpărată cu bani. ”

”Este ceva extrem de rar şi ceva ce doar oamenii foarte selectaţi ar putea să face”, a spus acesta, , adăugând că, prin natura sa, divizia Coachbuild ar fi o mică parte din activitatea generală a companiei.

