Salonul auto de la Beijing. McLaren 570GT are câte un dragon pe portiere

Chinezii vor maşini de lux. Şi, dacă sunt electrice, cu atât mai bine. Constructorii auto europeni şi americani le cunosc plăcerile şi au dus la salonul din Beijing modele noi.

Unele au fost create special pentru această piaţă cu multe posibilităţi şi pretenţii pe măsură.

Constructorul McLaren a dus la Beijing maşini pe alese. Una dintre ele a fost creată însă cu gândul la chinezii cu dâre de mână. McLaren 570GT are pe fiecare portieră o pictură aurie care înfăţişează un dragon.

Sunny Zhang, director de comunicare McLaren China: "E prima dată când designerii McLaren au colaborat cu artiştii chinezi pentru crearea designului unei maşini. Asta arată că McLaren preţuieşte piaţa chineză şi îşi ascultă clienţii chinezi."

În China, bolizii au trecere mai degrabă în rândul tinerilor. Rar zăreşti un chinez trecut de 40 de ani într-o maşină super-rapidă.

Sunny Zhang, director de comunicare McLaren China: "Clienţii chinezi sunt mai tineri, dacă îi comparăm cu cei din America şi Europa. Acolo, au 40-50 de ani. Aici, au între 25 şi 40 de ani."

Şi cei de la Rolls Royce, dar şi de la Lincoln şi-au prezentat cele mai noi modele. Vizitatorii au inspectat noul SUV de lux Lincoln Aviator, cu motor hibrid şi trei rânduri de locuri, perfect pentru o familie cu mai mulţi copii.

Constructorii care au pariat pe SUV-uri şi pe vehicule electrice au dat lovitura în China, unde conducerea comunistă vrea să reducă poluarea încurajând cetăţenii să cumpere maşini prietenoase cu mediul. Jumătate dintre autoturismele verzi vândute anul trecut la nivel mondial a ajuns în China.

Pe de altă parte, cei de la Mercedes par să fi nimerit combinaţia perfectă cu noul Maybach Ultimate Luxury Concept, un SUV electric, cu un interior somptuos, din piele albă şi decoraţiuni îmbrăcate în aur roz.

Hâns Greiml, editor Automotive News: "Acesta e locul unde trebuie să fii dacă eşti un producător de lux. Piaţa chineză e, fără niciun dubiu, cea mai mare din lume şi aici se fac jocurile."

Prezenţa tuturor marilor constructori auto de lux la Beijing nu miră pe nimeni. În ultimul an, vânzările maşinilor de clasă înaltă au crescut cu 18 procente.

