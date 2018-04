Detaliul la care trebuie să fim atenți atunci când parcăm mașina pe stradă. Hoții profită de asta

Nu lăsați mașinile descuiate și nici lucruri în interiorul autoturismelor, chiar dacă locuiți în cartiere liniștite, unde toți se cunosc între ei.

Dovada că hoții profită de orice ocazie stă și faptul că într-o singură noapte pe o stradă din Sibiu 3 mașini au fost prădate de 2 hoți curajoși. Poliţiştii îi caută acum și au ca probă imaginile înregistrate cu unul dintre furturi.

În toiul nopţii, pe o stradă liniştită din Sibiu, doi hoţi merg la muncă. Au luat la rând maşinile parcate şi au furat tot ce au găsit.

"Am mai avut maşina descuiată, sincer. Din greşeală, am uitat. Cea mai bună alarmă a fost căţeluşa mea, Cleopatra. Am crezut că e o pisică şi o necăjeşte şi lătra la pisica", susține un păgubit.

După ce au furat o cameră video, carduri de memorie şi alte electronice, hoţii au trecut la următoarea maşină.

"Maşina soţiei a fost deschisă şi s-a luat un ghiozdan cu caiete şi cărţi, ale fiului meu. Până acum 10 ani nu am încuiat niciodată poarta şi peste noapte şi nu au fost probleme", spune un alt păgubit.

Cartierul de case din oraş e unul liniştit, iar furturile îi îngrijorează pe toţi locuitorii din zonă.

Poliţiştii au luat imaginile întregistrate de camerele de supraveghere şi acum încearcă să îi găsească pe cei doi tineri spărgători.

"Acesta sesizare face obiectul unui dosar penal care vizează săvârşirea faptei de furt calificat. Îi sfătuim pe şoferi că indiferent cât de puţin timp lipsesc din maşina să închidă geamurile şi portierele indiferent de momentul zilei şi de locaţie", a transmis Elena Welter, purtător de cuvânt al Poliției Sibiu.

Deşi au avut loc mai multe furturi în oraş, sibienii se plâng doar pe internet. La poliţie a ajuns o singură plângere. Agenţii asteaptă ajutorul celor care pot oferi detalii privind identitatea hoţilor.

