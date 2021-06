Mașinile unor vedete precum Paul Walker sau Kevin Hart, scoase la licitație în Las Vegas

În acest weekend, "Raiul colecţionarilor de automobile" s-a mutat în Las Vegas.

Vedetele expoziţiei cu sute de cai putere sunt mașinile unor vedete precum Paul Walker, Kevin Hart sau Frank Sinatra.

Toate au fost scoase la vânzare...

Zeci de mașini de lux au fost parcate în acest centru expoziţional din Las Vegas, pentru a-i ispiti pe colecționarii care visează să aibă automobilul unei vedete.

Printre piesele cu greutate se află un jeep, cu care a alergat actorul Kevin Hart.

Nick Cardinale, orgaizator licitaţie: „Acesta este un Ford Bronco fabricat în 1977, care a fost deținut de Kevin Hart. A apărut în show-ul lui Jay Leno, deci este un model Bronco foarte cunoscut. Când nu avea copertina trasă, toată lumea putea să-l vadă pe Kevin la volan, conducând prin Los Angeles. Îi era cam greu să urce (pt că e mic de statură, n.red.). Există mai multe înregistrări video amuzante cu Kevin încercând să urce în acest jeep. "

Pasionații de autoturisme mai pot admira şi bijuteria pe patru roţi condusă în trecut de regretatul actor Paul Walker.

Nick Cardinale, organizator licitaţie: „Aceasta este mașina mea preferată a licitației. Este o Toyota Supra care a apărut în filmul "Fast and Furious" şi pe care a condus-o regretatul Paul Walker. A apărut şi în filmul "Too Fast Too Furious", așa că este o mașină emblematică."

Îi face concurenţă şi o maşină de curse, deţinută de un DJ renumit în Statele Unite.

Nick Cardinale, orgaizator licitaţie: „Această maşină este un McLaren P1 din 2015, care i-a aparţinut DJ-ului Deadmau5."

Autovehiculele la volanul cărora au stat cândva nume mari îşi caută acum noi proprietari. Cei care doresc să le achiziţioneze o pot face în cadrul expoziţiei organizată în acest weekend în Las Vegas, dar preţul este supus unei licitaţii deschise. Pe lângă bolizii de lux, în cadrul evenimentului mai sunt prezentate alte 700 de maşini.