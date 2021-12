Locurile de parcare de reședință se scumpesc de la 1 ianuarie. Care sunt noile tarife

Shutterstock

Noul an vine cu vești neplăcute pentru șoferii din Capitală. Locurile de parcare de reședință se vor scumpi și de șapte ori de la 1 ianuarie.

Cei care stau în centrul orașului vor da 600 de lei. În paralel, Primaria Generală ia în calcul și schimbarea regulamentului parcărilor. Documentul prevede că parcările de reședință să fie libere în timpul zilei, pentru oricine. În acest moment, cel care plătește taxa are drept asupra locului 24 de ore din 24.

În acest moment, cele mai scumpe parcări de reședință din București sunt în jur de 80 de lei pe an. De la 1 ianuarie, dacă stați în A, zonă centrală, veți plăti 600 de lei pe an. Cei din zona B vor plăti 500 de lei într-un an. Prețul scade spre periferie până la 400 respectiv 300 de lei.

Taxa vă oferă drept asupra parcării 24 de ore din 24.

Deși nu este prevăzută în lege, în București funcționează regula numărului de telefon lăsat în geam. Deținătorul locului îl sună pe proprietarul mașinii, care este obligat să plece rapid. Altfel, riscă amenda.

Dacă vă lăsați mașina pe un loc străin de parcare, plătiți o amendă de 500 - 1.000 lei. În situația în care aveți un loc de parcare, dar îl blocați cu obiecte, sancțiunea este de la 1.500 la 2.500 lei.

Poliția locală aplică sancțiunile de la a doua abatere și chiar și așa a avut mult de lucru în acest an.

În Sectorul 4, direcția de mobilitate are în administrare și locuri de parcare publice, unde blochează roțile celor care nu plătesc. Deblocarea costă 50 de lei. Aproape 600 de cetățeni au plătit-o pentru că au parcat fără să plătească.

Practica se va extinde și la parcările de reședință. Trebuie doar ca deținătorul locului de parcare să facă o cerere prin aplicație.

Mihai Anghel, șeful direcției de mobilitate Sector 4: „Deblocarea se va face în 2-3 ore. Șoferii vor plăti 50 de lei pentru deblocare, iar la următoarea vor plăti 100 de lei, pentru că ei vor fi în baza noastră de date”.

Primăria Generală vrea să schimbe regulile. Regulamentul pregătit de primărie pentru anul viitor prevede că parcările de reședință ar putea fi folosite de cei care plătesc taxa între orele 8 seara și 8 dimineața. În restul zilei pot fi ocupate de oricine fără a exista o sancțiune.

Si tot de la anul, se ia in calcul ca șoferii să plăteasca parcarea oriunde își lasă mașinile în zonele centrale, chiar dacă nu există parcare amenajată. Taxa nu a fost stabilită, dar ar urma să fie mică, spun surse din primărie.

Regulamentul este deocamdată la nivelul de proiect și nu a fost pus în dezbatere publică.