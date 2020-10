Donald Trump, din nou în conflict cu presa. Motivul pentru care a întrerupt un interviu

Comentariul făcut de Trump pe Twitter indică faptul că interviul cu jurnalista Lesley Stahl, de la emisiunea '60 Minutes' a postului CBS, a ajuns într-o zonă care l-a deranjat pe preşedinte.

CBS a postat pe Twitter că Trump a întrerupt interviul cu jurnalista, însă nu a oferit detalii.

Trump a acuzat deseori media americane că nu sunt imparţiale cu el, însă difuzarea acestui interviu înainte de transmiterea sa duminică ar fi un lucru extrem de neobişnuit.

"Îmi face plăcere să vă informez că, de dragul acurateţii în relatări, iau în considerare să postez interviul meu cu Lesley Stahl de la '60 Minutes' ÎNAINTE DE ORA DE DIFUZARE!", a scris Trump în postarea sa de pe Twitter.

"Voi face asta pentru ca toată lumea să vadă puţin ce înseamnă un interviu FALS şi PĂRTINITOR", a adăugat preşedintele american.

I am pleased to inform you that, for the sake of accuracy in reporting, I am considering posting my interview with Lesley Stahl of 60 Minutes, PRIOR TO AIRTIME! This will be done so that everybody can get a glimpse of what a FAKE and BIASED interview is all about...