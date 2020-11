Alegeri SUA 2020. Situație pe muchie de cuțit. Joe Biden e în avantaj, republicanii acuză

Soarta alegerilor prezidențiale din Statele Unite atârnă în acest moment de rezultatul unuia dintre cele patru state mari în care încă se număra voturi: Pennsylvania, Georgia, Carolina de Nord şi Nevada.

Donald Trump conduce în trei dintre ele, dar Biden recuperează progresiv din diferență, mai ales că au rămas de numărat voturile venite prin poștă, despre care se crede că îi sunt favorabile.

Situaţia, este, aşadar, pe muchie de cuţit, şi, pe măsură ce se schimbă în dezavantajul său, republicanul Donald Trump a tot postat pe Twitter noi acuzaţii privind fraudarea alegerilor de către democraţi.

„Aseară conduceam în mai multe state-cheie. Apoi, avantajul meu a început să dispară ca prin magie”, a scris preşedintele candidat. Twitter a marcat din nou postările lui Trump ca fiind unele ce induc în eroare.

Potrivit estimărilor Fox News și Associated Press, Joe Biden are deja asigurate 264 de voturi din cele 270 necesare pentru a deveni președinte, în timp ce Trump are doar 214. Totuşi, alte trusturi media trec doar 253 de mari electori în contul lui Biden, întrucât în Arizona situaţia este la limită. Avansul lui Biden e de numai 3 procente în Arizona şi mai sunt 15% din voturi de numărat. La alegerile din ultimele trei decenii, Arizona a votat de obicei pentru candidatul republican.

Dacă proiecţiile FOX News şi Associated Press se confirmă, Biden ar mai avea nevoie de doar un stat dintre cele patru mari rămase în joc.

De o mare grijă au scăpat democraţii odată cu anunţarea rezultatelor din Michigan.

Julie Pace, Associated Press Washington Bureau Chief: „Michigan este un stat de o importanţă colosală în alegeri. E unul dintre acele state albastre care l-au votat pe Trump în 2016, spre stupoarea democraţilor. Aşa că democraţii se concentrau pe Michigan de 4 ani”.

Peste noapte, democratul Joe Biden şi-a încurajat susţinătorii cu un mesaj optimist.

Joe Biden: „După o noapte lungă de numărare a voturilor, este clar că suntem victorioşi în suficiente state pentru a ajunge la 270 de voturi necesare ca să câștigam președinția. Nu sunt aici să declar că am câștigat, dar cred că atunci când se va termina numărătoarea fiecărui vot, vom fi învingători. Fiecare vot trebuie numărat. Nimeni nu ne va lua democrația, nu acum, nici altădată”.

În schimb, republicanii vorbesc la unison despre fraudarea alegerilor şi se opun numărării voturilor prin corespondenţa sosite după închiderea urnelor, în pofida asigurărilor date de responsabilii procesului electoral.

Jocelyn Benson, secretar de stat în Michigan: „Pe teren, în întreg statul Michigan sunt grupuri de experţi electorali neutri care contorizează buletinele de vot în mod eficient, metodic și sigur”.

Lisa Deeley, Philadelphia, PA City Commissioner: „Vrem să ne asigurăm că fiecare vot e numărat. Aşa se petrec lucrurile firesc la alegeri. Oamenii votează, noi număram buletinele şi avem un câştigător şi un perdant. Aşa va fi şi de data asta. Şi totul va fi de maximă acurateţe”.



Echipa lui Donald Trump a depus acţiuni în justiţie în Michigan şi Georgia, susţinând că observatorii lor electorali „n-au avut acces optim în mai multe secții”.

Rudy Giuliani, avocatul lui Donald Trump: „Observatorii sunt ţinuţi la 6-9 metri distanţă şi nu văd cu ochii lor buletinul de vot”.

În plus, republicanii solicită Curţii Supreme să intervină în Pennsylvania, unde regulile au fost schimbate printr-o decizie judecătorească.

Pe de altă parte, deznodământul amânat al alegerilor sporeşte tensiunea pe străzile oraşelor de peste Ocean. Pe străzi au ieşit susţinători ai ambelor tabere.

În Detroit, în centrul principal de contorizare a voturilor, a fost haos miercuri noapte, după ce grupuri rivale de localnici s-au înfruntat în faţa clădirii, ba unii chiar au pătruns înăuntru.

Responsabil: „Voturile oamenilor vor fi numărate până la ultimul şi din cauza a ceea ce se întâmplă acum aici. Oamenii nosștri au fost hartuiţi de-a lungul întregului process de nişte idioți care nu cred în dreptul de vot al tuturor locuitorilor din SUA. Cu asta ne confruntăm! Au văzut că cifrele se duc în direcţia greşită (pentru ei), aşa că vin aici să dea peste cap întregul proces”.

În altă ordine de idei, cartofii prăjiţi şi alcoolul par să fi mers cel mai bine cu aceste alegeri. Cel puţin aşa sugerează căutările americanilor pe Google de când s-au închis secţiile de votare. În mai mică măsură au căutat şi pizza, mâncare chinezească, sushi şi preparate mexicane. Cu alte cuvinte, mâncare ... de consolare şi băutură, potrivite să le aline anxietatea provocată de tensiunile politice.