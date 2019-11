Viorica Dăncilă va susține un prim discurs în limba engleză. Când va avea loc

Candidatul PSD la Preşedinţie, Viorica Dăncilă, a declarat, miercuri, că într-o lună de zile va veni cu primul discurs în limba engleză, menţionând că înţelege şi vorbeşte această limbă.

Dăncilă spune că a evitat să vorbească această limbă din teama de a nu face o anumită greşeală, potrivit Agerpres.

„Vorbesc limba engleză şi înţeleg, dar nu vorbesc foarte bine. Din teama de a nu face o anumită greşeală, nu am vorbit în limba engleză, dar asta nu înseamnă că nu înţeleg sau că nu vorbesc limba engleză. Vreau să vă spun un lucru: aproape toţi preşedinţii de stat vorbesc în limba lor pentru că sunt anumite lucruri care nu pot fi interpretate” a spus Dăncilă într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PSD,

„Pentru cei care vorbesc limba engleză, franceză, germană am tot respectul, pentru orice limbă străină pe care o vorbesc, sunt o resursă umană valoroasă, dar decât să vorbeşti, pentru că am văzut interpretările din spaţiul public, mulţi au vorbit în limba engleză şi au vorbit împotriva României în limba engleză. Şi am să vă dau exemplu. Luaţi din discursurile din Parlamentul European când a fost depusă rezoluţia pentru România în limba engleză au spus atât de multe cuvinte urâte despre propria ţară", a adăugat Dăncilă.

Ea a precizat că preşedintele României trebuie să fie un bun patriot, să vorbească şi să simtă româneşte.

„Într-o lună de zile o să ies în primul discurs în limba engleză, ca să lămurim şi lucrurile acestea. Dar eu vreau să fac o precizare: cred că preşedintele României trebuie să fie, în primul rând, un om curajos. Dacă acum se teme de o confruntare cu contracandidatul, mă gândesc cum se teme atunci când vorbeşte cu un preşedinte de stat sau de guvern şi trebuie să îşi susţină ţara. Şi cred că preşedintele României trebuie să fie un bun patriot, să gândească, să vorbească şi să simtă româneşte", a adăugat Dăncilă.