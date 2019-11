Răspunsul lui Firea la întrebarea dacă vor fi "decapitări" în PSD

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat că membrii PSD vor analiza cauzele care au dus la pierderea alegerilor prezidențiale, dar că "tradiţia" în ceea ce priveşte "decapitările" în PSD poate fi stricată.

"Trebuie să aşteptăm atât numărătoarea paralelă, cât şi rezultatele oficiale de la BEC şi abia apoi să ne pronunţăm în totalitate. Din nefericire, a fost o campanie de denigrare a PSD şi de a lipi foarte multe etichete atât de liderii PSD, cât şi de doamna Dăncilă. Noi am venit să prezentăm faptele bune de la guvernare. Din nefericire, din partea cealaltă au venit lucruri neplăcute", a declarat Gabriela Firea, potrivit Agerpres.

Întrebată dacă vor exista "decapitări" în PSD, Gabriela Firea a spus: "Tradiţia uneori mai poate fi şi stricată. Dacă a fost o tradiţie care a fost nu tocmai productivă pentru rezultatele partidului, cred că ar trebui schimbat ceva. Şi, dacă este să analizăm cel puţin ultimii ani din istoria noastră recentă, cel puţin noi, cei mai tineri în politică, am regretat anumite momente politice care nu ne-au adus cinste, şi anume dacă un lider politic nu obţinea un scor extraordinar sau pierdea anumite alegeri, noi în loc să vedem din ce cauză s-a obţinut acel scor, să îmbunătăţim relaţia noastră cu românii, să corectăm ceea ce se consideră a fi greşit, am venit să ne luptăm între noi. Şi nu cred că a fost de fiecare dată o atitudine corectă, dimpotrivă. Şi oricum, am dat foarte mare satisfacţie adversarilor noştri".

În opinia primarului general al Capitalei, probabil că au existat şi din partea social-democraţilor "anumite greşeli, anumite ezitări, poate anumite mesaje care nu au fost tocmai pe agenda cetăţenilor".

Vicepreşedintele PSD a atras atenţia că este o greşeală să se meargă în continuare pe ideea "o România fără PSD".

Citește și Rezultate BEC în timp real. Singurele județe în care Dăncilă a câștigat în fața lui Iohannis

"În continuare se merge pe această idee, 'o Românie fără PSD'. Câtă vreme oamenii şi-au sacrificat viaţa la Revoluţie pentru a avea pluripartitism, pentru a avea libertate de expresie, libertate de opinie şi câtă vreme PSD a fost ales de fiecare dată de un număr mare de români, nu cred că trebuie să mergem în continuare cu acest mesaj de a izola PSD. (...) Nu mai este vremea partidului unic sau vrem să ne întoarcem la acel partid unic? (...) Trebuie să fim maturi, să vedem exact unde s-a greşit, cum s-a greşit, să ne îmbunătăţim dialogul cu cetăţenii", a mai spus Gabriela Firea.