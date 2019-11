Ramona Bruynseels, prima femeie care și-a anunțat oficial candidatura la prezidențiale

Ramona Ioana Bruynseels candidează la alegerile prezidențiale din partea Partidului Puterii Umaniste, fondat de Dan Voiculescu și condus de fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone.

Ea a fost votată în unanimitate pentru această candidatură de cei peste 700 de delegaţi prezenţi la congresul partidului, ce a avut loc pe 9 iunie. Ea a fost prima femeie care și-a anunțat oficial candidatura la alegerile prezidențiale ce vor avea loc pe 10 noiembrie. A fost urmată de premierul Viorica Dăncilă.

Bruynseels are 39 de ani și s-a născut în Cluj-Napoca. S-a căsătorit în 2018 cu Dominic Bruynseels, fost director general al BCR și fost CEO al First Bank, după o relație de aproape 10 ani. În mai 2019 au avut loc cununia religioasă și petrecerea. Ea are împreună cu acesta două fete.

Cariera Ramonei Bruynseels

De profesie jurist, Bruynseels a urmat, în perioada 2014-2015, Universitatea Harvard - Şcoala de Guvern "John F Kennedy", unde a primit două premii speciale pentru excelenţa academică şi contribuţia la comunitatea Harvard Kennedy: Premiul Raymond Vernon şi Premiul Lucius Littauer.

Anterior, ea a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", având şi un master la aceeaşi universitate, dar şi Colegiul Naţional de Apărare - Academia de Înalte Studii Militare, conform news.ro.

Bruynseels a fost consilier juridic în cadrul Direcţiei Juridice a Ministerului Apărării Naţionale - Corpul 4 Armată Teritorial Cluj-Napoca, iar între 2005 şi 2016 a ocupat mai multefuncţii în cadrul BCR.

Începând din iulie 2017 a fost consilier de stat şi ulterior secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, iar din decembrie 2018 a fost consilier de stat în Aparatul propriu de lucru al premierului, până în mai 2019, când a demisionat.

Ramona Ioana Bruynseels a fost întâmpinată cu aplauze de susținători, la Biroul Electoral Central, în seara în care și-a depus candidatura la prezidențiale. La ieşirea din sediu, zeci de porumbei albi au fost eliberaţi spre cer.

„Iată că acum vin oameni noi care îşi doresc să schimbe România, să ofere o Românie nouă pentru copiii noştri şi pentru toţi copiii României care merită să crească într-o ţară frumoasă, curată şi, de ce nu, după ce o curăţam să o şi dezvoltăm”, a declarat Bruynseels atunci.

Invitată într-o emisiune televizată la începutul lunii septembrie, Ramona Bruynseels a declarat că România și Rusia sunt partenere în cadrul NATO. Ea a fost întrebată în legătură cu partenerii din Est ai României, cu referire la Republica Moldova sau Ucraina.

„Nu îi ignorăm total și nici nu avem cum. Suntem, împreună cu Rusia, parte a NATO, trebuie să ne continuăm exercițiile bilaterale și exercițiile din cadrul NATO pe partea militară”, a declarat Bruynseels.

Susținătoare a referendumului pentru familie

În toamna anului trecut, Bruynseels a fost susținătoare a „referendumului pentru familie”, iar după ce acesta e eșuat a transmis un mesaj pe Facebook în care se arăta „dezamăgită de absență, neimplicare, glume proaste și lipsa de interes.”

„L-am ales pe Dragnea ca scuză pentru tot ce nu facem noi bine. Dacă mâine Dragnea face lucruri bune pentru #România, oare suntem în stare să le vedem? Sau vom fi orbiți de ură și de dorința de a continua să dăm vina pe altul? Am ajuns să mă întreb: dacă nu ar fi Dragnea ce ne-am face, pe cine am mai da vina?!?”, a scris Bruynseels pe Facebook a doua zi după aflarea rezultatelor, pe 8 octombrie 2018.

Declarația de avere a Ramonei Bruynseels poate fi consultată AICI