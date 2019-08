Mircea Diaconu: „Şeful statului trebuie distrus ca noţiune şi ca practică”

Fostul europarlamentar Mircea Diaconu spune că el a cerut sprijinul PRO România şi ALDE şi nu a primit propunerea de a candida independent la alegerile prezidenţiale din partea celor două formaţiuni.

Diaconu susţine că a decis în ultimele zile să candideze, întrucât ceilalţi candidaţi „nu sunt potriviţi pentru această funcţie”, notează News.ro.

„La mine toată viaţa a fost aşa: am mers într-un fel şi într-o bună zi am avut o revelaţie... am schimbat totalmente tot în clipa aceea. (...) Cred că de două, trei zile m-am enervat un pic pentru că toată lumea şi-a pus deja chipul preferat din opţiunile posibile şi nu e bine. Zic că nu sunt potriviţi pentru că această funcţie”, a spus Mircea Diaconu, la Digi24.

„În tot intervalul ăsta de 30 de ani toţi preşedinţii şi-au strâns de gât primii miniştri. (...) Când un preşedinte spune: vreau guvernul meu, te cutremuri. (…) Preşedintele trebuie scos din Cotroceni. Şeful statului trebuie distrus ca noţiune şi ca practică”, a afirmat el, considerând că un preşedinte nu trebuie să fie nici de stânga, nici de dreapta.

„Sunt singurul independent cu ştate. Din 2014 am candidat independent, în Parlamentul European am activat ca independent. Acum e acelaşi lucru. Statutul meu de independent însemnă că nu-mi dictează nimeni nimic”, a spus Diaconu, arătând că susţinerea din partea ALDE şi a Pro România va fi „de tip logistic”.

Acesta a spus că niciuna dintre cele două formaţiuni politice nu a venit să-i ofere susţinerea înainte ca el să ceară public susţinere privind candidatura: „E un sprijin logistic şi cu reprezentanţi în secţiile de votare”.

Întrebat ce câştigă cele două partide susţinându-l, Diaconu a afirmat că PRO România şi ALDE nu vor câştiga „nimic”.

„Nu are treabă cu jocul politic. Condiţiile mele sunt astea, eu aşa lucrez. Eu, Diaconu, sunt singurul care sunt în discuţie. O să fie sprijin din multe părţi, cred că or să fie şi centrale sindicale şi foarte multe ONG-uri”, a mai spus Mircea Diaconu.

Mircea Diaconu a mai susţinut că Legea fundamentală „a fost violată de dimineaţă până seara" de către ultimii doi preşedinţi.

Fostul europarlamentar spune că România trebuie lăsată „să-şi găsească singură calea” în ceea ce priveşte justiţia, iar preşedintele statului ar trebui să se pronunţe abia după celelalte instituţii implicate.

„Lăsaţi România să-şi găsească singură calea! Un preşedinte nu are treburi de tipul ăsta (legat de justiţie - n.r.) El nu trebuie să o facă în niciun caz înainte ca instituţiile, mecanismele constituite în piramida statală, nu se pronunţă. Se pronunţă ele toate, îşi caută calea, variantele, după care se pronunţă preşedintele”, a spus Diaconu.

Întrebat care este opinia sa în legătură cu modificările aduse legilor justiţiei, fostul europarlamentar a evitat să răspundă tranşant.

El a precizat că justiţia trebuie să fie „funcţională, un pic mai grăbită şi credibilă”.

Totodată, întrebat cu privire la numirea Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de şef al Parchetului European, Mircea Diaconu a spus că preşedintele României nu are nicio implicare, că nu ar face „eforturi titanice”, dar s-ar bucura „să fie cineva din România”.

„E treaba dânsei, e jocul dânsei, iar în partea cealaltă are instituţiile europene unde un preşedinte nu poate dicta. (...) Mă puneţi într-o situaţie... Mă rog, nu sunt preşedinte. Dacă aş fi preşedinte şi aş fi întrebat, pentru că nu o să fie întrebat preşedintele României pe acest subiect. (...) Acest organism în care este inclusă sau probabil că o să fie doamna Kovesi nu e de nivelul celor negociate în Consiliu. Nu e treaba unui preşedinte, dar dacă eu aş fi, m-aş bucura, nu aş face eforturi titanice pentru că nu mi se pare onest, m-aş bucura să fie cineva din România”, a spus Diaconu.

