Mesajul unui bătrân de 101 de ani care a mers la urne. "Şi în război m-am dus la vot"

Votul de duminică a însemnat şi o întâlnire de neuitat între alegătorii trecuţi de 100 de ani şi cei ajunşi la majorat, care au votat pentru prima dată.

Pe tineri, primul vot îi învaţă să privească de acum viitorul cu maturitate şi să se adreseze ferm clasei politice.

Iar bunicii care au văzut multe în viaţa lor îşi doresc să fie un exemplu pentru generaţia tânără, care gândeşte liber.

Un bătrân din comuna Ciurea, judeţul Iaşi, a împlinit 101 ani. Este încă în putere şi vrea să fie un exemplu pentru nepoţi şi strănepoţi. A venit la secţie însoţit de copii.

Mihai Ceapă: "Când se votează, mă duc, nu am încotro. Am fost în armată, am fost în război şi tot m-am dus la vot. Dumneavoastră nici nu eraţi născută, când eram militar mergeam cu toţii."

Ana Ceapă, rudă: "În fiecare an e prezent, la orice oră, când e nevoie. Îl aducem, îl ducem. Merge, e devotat, dă exemplu la tineret."

La polul opus, David, din Sibiu, abia a împlinit 18 ani şi a votat pentru prima dată.

David Drăgan: "Şi tinerii au o voce şi este una dintre cele mai importante. Cred că şi pe mine şi pe alţi tineri i-ar motiva, printr-o schimbare reală în România, să rămânem în ţară."

Matei Bobeș: "Am votat cu speranţa de a inflenta cât de cât viitorul ţării noastre, într-un mod pozitiv."

Entuziasmată, dar şi cu mari emoţii, această tânără din Cluj a venit pentru prima dată la vot.

După o petrecere până în zori, Cătălin şi prietenii lui au venit direct de la club să voteze.

Tânăr: ''Am avut o noapte furtunoasă, m-am distrat şi am venit să votez de dimineaţă ca apoi să merg să dorm, e important să votăm să ne alegem viitorul ţării, să ne implicăm cât mai personal acestui vot, ca să avem un viitor bun pentru noi şi pentru cei care ne înconjoară.''

Tânără: ''Am vrut să vin, să dau un exemplu să vină cât mai multă lume după mine, pentru că e foarte important. Mulţi zic, ah, de ce să merg să dau votul meu, că oricum nu se face niciodată diferenţa, dar dacă zicem toţi asta, n-o să se ajungă nicăieri.''

Tinerii care au votat pentru prima dată spun că cea mai importantă lecţie pe care au învăţat-o este că fiecare vot contează.

