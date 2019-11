Alegeri prezidențiale 2019. Paleologu: „Am votat pentru ca tinerii să rămână în România”

Candidatul PMP la alegerile prezidenţiale, Theodor Paleologu, a declarat că a votat pentru o "Românie a respectului" şi a afirmat că românii trebuie "să ceară respect din partea celor care îi conduc".

"Am votat pentru o Românie a respectului: respect pentru muncă, respect pentru educaţie, respect pentru moştenirea culturală şi spirituală a României şi a Europei, respect pentru toate vârstele, pentru tineri şi bătrâni, pentru românii din România şi din afara ţării, pentru România respectului faţă de toţi românii. Şi, de asemenea, trebuie ca românii să ceară respect din partea celor care îi conduc", a afirmat duminică Paleologu, la Liceul "Spiru Haret" din Sectorul 2 al Capitalei.

El a adăugat că votul înseamnă a îndeplini o îndatorire, "un act sacrosant în democraţie", transmite Agerpres.

"A vota înseamnă a îndeplini o îndatorire, e un act sacrosant în democraţie, este o chestiune de respect şi am votat pentru că în primul tur nu se votează 'contra', în primul tur se votează 'pentru'. Pentru valori, pentru credinţe, pentru convingeri, pentru idei, pentru idealuri. Am votat pentru ca fiul meu să aibă mai multe motive şi de a munci în România, am votat pentru ca tineri ca el, oameni din generaţia lui să aibă motive să rămână în România şi să contribuie la bunăstarea acestei ţări", a subliniat Theodor Paleologu.

El a menţionat că liceul unde a votat este unul cu un trecut istoric, printre cei care au studiat la "Spiru Haret" numărându-se şi tatăl lui.

"Am votat într-un liceu istoric al Bucureştiului, unde a studiat în anii '30 tatăl meu, unde au studiat alţi mari intelectuali români precum Mircea Eliade, Steinhardt (n.r. Nicolae), Octavian Paler sau Andrei Pleşu”, a mai spus el.

Paleologu a fost însoţit la vot de preşedintele PMP, Eugen Tomac, şi de alţi membri din conducerea partidului.

