Alegeri prezidenţiale 2019. Dăncilă: "Am votat împotriva tăierilor de pensii şi salarii"

Fostul premier Viorica Dăncilă a declarat că a votat duminică împotriva tăierilor de pensii şi salarii, împotriva austerităţii.

”Am votat pentru o României a bunăstării, o Românie a drepturilor garantate, o Românie sigură şi demnă cu care românii să nu trăiască cu teama zilei de mâine, că nu au ce pune pe masă, că nu au bani pentru medicamente sau pentru facturi. Am votat împotriva tăierilor de pensii şi salarii, am votat împotriva austerităţii. Am votat pentru o Românie unită în care fiecare român să se regăsească în deciziile preşedintelui României”, a declarat Dăncilă.





Ea a îndemnat românii să iasă la vot.

Citește și Premieră la alegeri. Ce sistem informatic folosește STS pentru monitorizarea alegerilor

”Este şi un îndemn pentru fiecare român, pentru că toţi românii trebuie să contribuie la creionarea viitorului, atât pentru copiii şi nepoţii noştri, dar şi pentru ceilalţi români care trebuie să rămână în ţara lor şi să aibă un trai mai bun”, a declarat Dăncilă. ”Cred mult în poporul român”,a afirmat fostul premier.